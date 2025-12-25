Misteriozna smrt obitelji na Božić: Tijelo pronađeno na obali rijeke vodilo je do užasnog otkrića

Policije u Lihtenštajnu i Švicarskoj istražuju smrt četiri člana iste obitelji, čija su tijela pronađena na dvije lokacije.

Lokalna policija priopćila je da je u četvrtak oko 10:30 sati po lokalnom vremenu na švicarskoj obali rijeke Rajne, pronađeno tijelo 41-godišnjeg muškarca iz Lihtenštajna, male alpske kneževine. Mjesto na kojem je pronađeno tijelo nalazi se pored Vaduza, glavnog grada Lihtenštajna. Uzrok smrti nije jasan, priopćila je švicarska policija.



Istraga je policiju dovela do stana u Vaduzu gdje su otkrili tijela 73-godišnjeg muškarca i dvije žene, u dobi od 68 i 45 godina.

Prema prvim nalazima, njih troje bili su roditelji i sestra 41-godišnjeg muškarca, priopćila je lihtenštajnska policija. Uzrok njihove smrti još se utvrđuje.

Odjel kriminalističke policije istražuje smrti uz angažman velikog broja policajaca.

"Istraga se nastavlja u svim smjerovima", navodi se u policijskom priopćenju. "Nema opasnosti za javnost."