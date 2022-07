Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanom ispraćaju u Mađarsku 1. hrvatskog kontingenta u sklopu ojačane budnosti NATO-a.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjeluje na svečanom ispraćaju u Mađarsku 1. hrvatskog kontingenta u sklopu ojačane budnosti NATO-a, u okviru brobene skupine pod vodstvom Mađarske. Nakon što je u Karlovcu održao govor dao je izjavu za medije.

"Ovakve odluke nisu rutinske. Nadam se da ćemo do jesni imati jasniju situaciju. Svijet se nalazi u vrlo ozbiljnoj situaciji. Ovakav rat nije viđen do sada", rekao je Milanović.

"Jučer je bilo okej. Jedino, brate, ne možeš biti tako sitan i ne pozvati čovjeka koji je sve to radio, a to je Edo Kos. On je bio direktor Hrvatskih cesta. Ogroman posao je napravljen 2016. godine, a to nije bilo prikazano u filmu tamo. Ljudi koji su zaista i profesionalci i političari. Kos je barem zaslužio da ga se spomene", rekao je Milanović osvrnuvši se na svečano otvorenje Pelješkog mosta.

Osvrnuo se i na čitav projekt izgradnje Pelješkog mosta.

"Deset godina je taj projekt trajao nakon salvi, kleveta i laži. Priča se da ljudi kad ih ne plaćate slabije rade, a kada ih dugo ne plaćate, onda uopće ne rade. Da bi to bilo nešto novo, ovo je trebalo ugasiti", poručio je.

Komentirao je i činjenicu da je most gradila kineska tvrtka. "Trajalo je normalno, unutar dogovorenih rokova. Pretpostavljam da je Kinezima taj projekt više bio kako nekakav ulaz u europski prostor. Oni će se također malo više morati otvarati prema europskim tvrtkama", rekao je.

