U 20:15 počinje svečana ceremonija otvaranja Pelješkog mosta. Pelješkim mostom prometno će biti povezan jug Hrvatske s ostatkom države, a povijesni događaj obilježava se tijekom cijeloga dana programom koji se odvija s dviju strana mosta – na odmorištima Brijesta i Komarna. Ceremoniju otvaranja od jutra do mraka prati jaki reporterski tim Dnevnika Nove TV.

Europska komisija u lipnju 2017. odobrila je Hrvatskoj 357 milijuna eura iz sredstava kohezijske politike za izgradnju mosta kojim se najjužniji dio zemlje i grad Dubrovnik povezuju s ostatkom Hrvatske

Most ima 13 raspona, a pet glavnih je duljine 285 metara. Postavljen je na šest armiranobetonskih pilona visine 33 metra. Ima dvije vozne i dvije zaustavne trake, koje služe za održavanje mosta

16:50 Pelješki most je istaknuti projekt promicanja kineske opreme, tehnologije i znanja u građevinskoj industriji u Hrvatskoj i svijetu, a produbit će obostrano korisne odnose Kine i Hrvatske te Europske unije, rekao je kineski veleposlanik u Hrvatskoj Qi Qianjin u intervjuu za kinesku novinsku agenciju Xinhuau. Čelnici Kine i Hrvatske podržali su projekt i pratili ga s velikim interesom i zahvalnošću, rekao je Qi za Xinhuau, prenosi China Daily. Pohvalio je kineska poduzeća koja su prebrodila negativan utjecaj pandemije covida-19 i dovršila projekt u roku.

Pelješki most nazvao je simbolom plodne suradnje Pekinga i Zagreba u okviru šire suradnje između Kine i zemalja srednje i istočne Europe (Kina + 17). To je do sada najveći infrastrukturni projekt kineske strane u Hrvatskoj, rekao je Qi dodavši da je Pelješki most doživio kao znak dobre suradnje Kine i Europe.

16:31 Slovenija je čestitala Hrvatskoj na otvaranju Pelješkog mosta uz poruku da je današnji dan "povijesan" za Hrvatsku te izrazila zadovoljstvo što je Zagreb za projektanta odabrao slovenskog inženjera. Više o tome OVDJE.

16:26 "Kako bi sve proteklo u svečanoj atmosferi, za sigurnost posjetitelja brine policijski Stožer koji koordinira svim žurnim službama. Obzirom na vrućinu i velik broj posjetitelja, ukoliko vam zatreba pomoć obratite se s punim povjerenjem najbližem", stoji na Twitteru MUP-a.

16:10 MUP je na Twitteru objavio kako je policijsko plovilo Miroslav Blažević - Čađa prošlo ispod Pelješkog mosta.

16:01 Pelješki most bio je otvoren do 16 sati za sve građane i posjetitelje koji su željeli prošetati do prvog pilona.

16:00 Ceremoniju otvaranja Pelješkog mosta od jutra do mraka prati jak reporterski sastav Nove TV, koji donosi detalje u svim informativnim emisijama. Uz Paulu Klaić Saulačić i Marija Juriča, koji su na terenu pratili sve faze izgradnje mosta, sa svečanosti će se u Dnevniku Nove TV i Vijestima javljati i Mislav Bago, Sabina Tandara Knezović, Hrvoje Krešić, Ivan Čorkalo i Sanja Jurišić. Reporteri Dnevnika Nove TV ugostit će brojne goste iz političkog i javnog života, ali i građane, koji su ovaj povijesni dan čekali desetljećima.

