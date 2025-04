Ponjević objavio uznemirujuću fotografiju: Policija pokrenula izvide

Zagrebačka policija pokrenula je izvide nakon što je Enimark Ponjević na svom Facebooku objavio uznemirujuću fotografiju.

Ponjević, poduzetnik koji je već duže vrijeme u sukobu sa zagrebačkim gradonačelnikom zbog Hipodroma, u petak je na svojem Faacebooku objavio staru fotografiju vješanja triju muškaraca, navodno nastale u Virginiji 1929. godine, te je uz nju napisao "TOMAŠEVIĆ, KORLAET, KOSTANJEVIĆ. Virginija 1929. ...posljednji trenuci konjokradica".

Vješanje konjokradica, ilustracija Foto: Screenshot/Facebook

S obzirom na to da fotografija prikazuje trenutak vješanja trojice muškaraca koji sjede na konjima, policija je utvrđuje ima li u tom slučaju elemenata kaznenog djela prijetnje, i to prema službenim osobama, za što je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina zatvora, piše Index.

Enimark Ponjević u studenom prošle godine izbačen je s Hipodroma gdje je, kako tvrdi zagrebački gradonačelnik, godinama neovlašteno držao konje bez dokumentacija i koristio resurse te gradske tvrtke na temelju, kao je sam tvrdio, usmenog dogovora s bivšim gradonačelnikom Milanom Bandićem.

Enimark Ponjević i Tomislav Tomašević Foto: Facebook/Tomislav Tomašević/Screenshot

Tomašević tvrdi kako je Ponjević zauzeo trećinu Hipodroma te bio nasilan prema korisnicima i zaposlenicima, a također je bez dozvole zaposjeo gradsku dvoranu na Vrbiku gdje je djelovao njegov boksački klub.

Zbog Ponjevićeva otpora prilikom izbacivanja iz Hipodroma angažiran je veći broj zaštitara, zbog kojih se sumnja da je direktor Ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević fiktivnim fakturama izvlačio novac iz gradske tvrtke. Osim Kostanjeviću, fotografiju vješanja konjokradica Ponjević je uputio i gradonačelniku Tomaševiću i njegovu zamjeniku Luki Korlaetu.