Pelješki most

Iz Hrvatskih cesta poslali su upozorenje nakon što je otvoren Pelješki most. Otvoren je oko jedan sat, a njime je prošlo oko 1500 vozila.

Nakon što je jučer službeno otvoren Pelješki most, njime je do sada prošlo 1500 vozila. Iz Hrvatskih cesta imaju posebno upozorenje za pješake.

"Dio putnika je vjerojatno samo radoznao i želi vidjeti most, ali čak i nije puno prometa. Očekujem danas 10-ak tisća vozila, ali udarni vikend je pred nama, možda i 12 do 15 tisuća vozila za vikend", rekao je Slaviša Babić, voditelj odjela za promet HC-a za N1.

Poseban apel ima za pješake.

"Sve je novo. Ljudi se tek snalaze, posebno vozači. Neki nažalost koriste i zaustavnu traku za kretanje. Apeliram da je ne koriste. Neki staju da bi se fotografirali, to je iznimno opasno. Ljudi koriste most za pješačenje. Moram reći da je most namijenjen isključivo za motorna vozila, ne za pješake ni za bicikliste", napominje Babić.

Istaknuo je da je trenutno zabranjen dio prometa za teretna vozila. Ipak, sva teretna vozila preko 7,5 t koja imaju isporuke na Pelješcu, Korčuli, mogu prometovati i mostom i pristupnim cestama, ali ona koja su samo u tranzitu, ne mogu.

Zahvala policiji

Davor Božinović, potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova na Twitteru je objavio post u kojem se osvrnuo na jučerašnje svečano otvaranje Pelješkog mosta te je tom prigodom pohvalio policiju te zahvalio građanima.

"Na otvaranju Pelješkog mosta angažirano je tristotinjak iz svih rodova policije. Po procjeni policijskog Stožera, svečanosti je nazočilo između 4 do 5 tisuća ljudi, a nije zabilježen ni jedan sigurnosni problem. Sve pohvale za policiju, a građanima upućujem zahvalu, napisao je Božinović.

Na otvaranju Pelješkog mosta angažirano je 300-tinjak 👮🏻👮‍♂️ iz svih rodova policije. Po procjeni policijskog Stožera, svečanosti je nazočilo između 4 do 5 tisuća ljudi, a nije zabilježen ni jedan sigurnosni problem. Sve pohvale za policiju, a građanima upućujem zahvalu!

