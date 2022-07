U tijeku je 154. dan rata u Ukrajini. Njemačka je Ukrajini poslala tri raketna sustava, pet protuzračnih samohodnih topova, kao i haubice. Članice Europske unije postigle su dogovor u utorak da smanje potrošnju plina za 15 posto.

Rusija će se povući iz projekta Međunarodne svemirske postaje

Zelenski pozvao Europu da na "plinski rat" odgovori proširenjem sankcija Rusiji

Članice Europske unije postigle su dogovor u utorak da smanje potrošnju plina za 15 posto

Tijek događanja pratite iz minute u minutu:

6:55 Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini navodno je pogođen ruskim raketnim napadom, rekao je gradonačelnik tog grada, piše The Guardian.

6:53 Njemačka je Ukrajini poslala tri raketna sustava MARS2 iz svojih vojnih zaliha, pet protuzračnih samohodnih topova, kao i haubice Howitzer 2000, piše Kyiv Independent.

BREAKING: #Germany has sent Ukraine three MARS II Multiple Launch Rocket Systems, according to the country's Minister of Defence Christine Lambrecht. — KyivPost (@KyivPost) July 26, 2022

6:50 U Hersonu u južnoj Ukrajini pod ruskom okupacijom, postoji više, još nepotvrđenih, izvješća o novim napadima ukrajinskih snaga na strateški most Antonivskiy preko rijeke Dnjepar.

"Imamo još jedan težak udar na Antonivskiy most, ključnu rusku opskrbnu liniju u okupiranom Hersonu", napisala je na Twitteru novinarka Kyiv Independenta.

Ukraine targeted the Antonovskiy bridge in Kherson again tonight presumably with HIMARS. https://t.co/t9d0TovXkIhttps://t.co/eQTAq2xRVw pic.twitter.com/nlYHUZYMEi — Rob Lee (@RALee85) July 27, 2022

Pending official confirmation: the Russian-held Antonivsʹkyy Bridge next to Kherson has been reportedly destroyed by the #Ukrainian #army. #HIMARSoCLOCK. — KyivPost (@KyivPost) July 26, 2022

