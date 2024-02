UŽIVO Milanović nikoga ne štedi: "To što Plenković radi je politička pedofilija. Meni je Domovinski pokret bliži od HDZ-a"

Predsjednik Zoran Milanović daje intervju za N1 u kojem govori o izboru Ivana Turudića za novog glavnog državnog odvjetnika.

"Drama ima razne forme, a ovo je katastrofa. Ima elemente tragedije, ali bez onog što na kraju bude – katarza. Takvi cinici, ljudi, političari neće se suočiti s istinom, zato to ima elemente tragedije. Ovakva razina srozavanja, gdje se jednog bukača gura na čelno mjesto represivnog aparata je nezabilježeno u hrvatskoj povijesti", rekao je Milanović.

"On i njegovi promotori su bili jači, ali ovo je još uvijek prilika da se zaustavi jer nije još položio prisegu. Jedno je nekog udaljiti iz sustava, što je teško, ali drugo je zaustaviti njega i njegove sponzore", dodao je.

Odgovorio je i na pitanje zašto nije ništa poduzeo 2015. godine, kada je kao premijer imao saznanja o susretu Turudića i Zdravka Mamića.

"On je tad bio predsjednik Županijskog suda u Zagrebu i uskočki sudac. Pitajte njegove sponzore kako je došao do tog mjesta. Na kraju je postao predsjednik Županijskog suda valjda dva tjedna prije nego što sam ja postao premijer. On nema respektabilnu, nego dugu karijeru. Vrlo često se napreduje po vezama. Kao provincijski sudac izabran i preraspoređen preko noći. Nije to nikakva karijera", ustvrdio je.

"Za Josipu Rimac nisam znao jer se to dogodilo kasnije. Zbog Mamića sam ravnatelju SOA-e da mi dođe sa svim detaljima. Mamić je izašao iz pritvora uz kauciju od dva milijuna eura koju je trebao izgubiti. Kako to dokazati? Ono što je prikupila SOA nema karakter dokaza u postupku. Potpuno je nebitno zašto ja nisam učinio nešto, kao da to njega oslobađa krivnje", napomenuo je.

Također se osvrnuo na zamjerku premijera Andreja Plenkovića da mu je saznanja o Turudiću dostavio netom prije glasanja u Saboru.

"To su izgovori lopova uhvaćenog u krađi. Turudić nema sigurnosnu provjeru, on ima provjeru iz 2019. za uskočkog suca, temeljnu provjeru. Kako je prošao tu nakon što se znalo za nedopuštene radnje? Nije moguće ni logično da se to nije znalo i da to nije trebalo ući u materijale tijekom zadnje provjere. Kako to nije dano na znanje Vrhovnom sudu? Turudić i Plenković lažu, lažu i izmišljaju. U jednom danu laže dva puta. Kaže ide nova provjera? Kakva? Do kraja dana kaže da je nema. Onda se javi stručnjak za kamione Olja Butković, jazbinar koji je kartao u Slovenskoj", rekao je.

"Dajete lisici da čuva kokoši"

Ustvrdio je da Turudić na čelu DORH-a može što god želi.

"Može što hoće. Daje se lisici da čuva kokoši i piliće. Nije položio prisegu, a već mijenja zakone. Mislim na lex AP. Javnost ne bi saznala koliko su prljavi neki ljudi da nema tog curenja, to je interes javnosti. On bi i ukinuo ured europskog tužitelja", pojasnio je.

S druge strane, on sad ne može napraviti mnogo da zaustavi Turudićevu prisegu na mjesto glavnog državnog odvjetnika.

"Moja dužnost je da bdijem nad funkcioniranjem sustava i pravnog poretka. Ovdje se bira čovjek koji će sutra hapsti i kojega se sada prepoznaje kao voditelja reda. O ovom se ne smije prestati govoriti i to glasno. Turudić je nelgalno i protuzakonito izglasan u Saboru, a zakon obvezuje i saborske zastupnike", rekao je.

"Mora biti provjerena sigurnosna provjera i to je ultimativni cilj. Plenković konstantno laže, a sad se izbezumio i to više ne liči ni na što. Ja se umoriti i umiriti neću, čak i ako dođu veći umovi od Butkovića", dodao je predsjednik.

O parlamentarnim i predsjedničim izborima

Odgovorio je i na pitanje o nadolazećim parlamentarnim izborima te rekao da mu je Domovinski pokret bliži od HDZ-a.

"Ja nisam naročito intutitivan, ni više ni manje od prosjeka, tako da ne mogu govoriti o projekcijama. Hrvatska je i dalje socijalni slučaj Europske unije i na to smo jako ponosni, ali sve će stvari leći na svoje. Ovo je pedofilija, ovo graniči s političkom pedofilijom. To su bludne radnje. Sjetite se kad sam ja bio premijer, bio sam katkad grub, ali taj tip, i to ja baš dobar naziv za Plenkovića s takve visine razgovara s ljudima, pa i u Saboru", istaknuo je Milanović.

On sam, tvrdi, još nije odlučio hoće li ići po još jedan predsjednički mandat.

"Kad odlučim, ako odlučim, reći ću", rekao je.

"Europska unija je u ozbiljnoj krizi"

Milanović je govorio i o stanju Europske unije.

"EU je u ozbiljnoj krizi. Treba joj biti lojalan, ali ne fantazirati o jačanju Europe, gdje bi se Republika Hrvatska morala još više reducirati. To treba odbiti od praga čeličnom metlom. Nećemo dopustiti da bilo koje pravo, naše pravo, kao zlatni metak ili ogrlicu koju si naslijedio od babe, predamo. To su blesave i opasne ideje, pravo veta ostaje pravo svake članice, i za nadati je da se neće zlorabiti", smatra predsjednik.

"EU nije država i nema budućnosti. Ona nije savršena, ali je održiva. Želimo biti Hrvatska. Mislim da se grupe ljudi ne mogu preodgojiti, da je to opasno, ali to neki tikvani u Bruxellesu ne razumiju", dodao je.

Ponovio je da mu je Domovinski pokret bliži nego HDZ pa se vratio na temu EU-a.

"Zar nemamo iskustva iz Jugoslavije, gdje se neprestano nešto mijenjalo u zakonima i temeljnih aktima država? U Europskoj uniji se sarma nije ohladila, a već se mota nova. Jedan akt se tek usvoji, a novi se već piše", pojasnio je svoj stav.

Sukob NATO-a i Rusije

Komentrajući rat u Ukrajini, predsjednik je rekao da samo budale najavljuju sukob NATO-a i Rusije.

"Što se misli napadom Rusije na NATO? NATO ima sto puta veći BDP od Rusije, ima stotine milijuna više stanovnika.Rusija je moćna država, ali je u odnosu s NATO-om toliko slabija da bi svaki pokušaj napada bilo samoubjstvo", istaknuo je.

"Namjerno se ljude truje i plaši. Kako bi Rusija napala nekog ako nije Ukrajinu riješila? Stotine tisuća ljudi su u Ukrajini izgubile udove ili živote, a ne ginu tamo plavokosi i plavooki Amerikanci ili Skandinavci. Ginu Ukrajinci, a ovi plješću i naoružavaju", dodao je.

