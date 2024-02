UŽIVO Milanović iznosi detalje odnosa Turudića i Mamića: "Gospoda se sastaju pod vrlo čudnim okolnostima. To nije keferić, krsna slava, bar micva"

Predsjednik Zoran Milanović u 12 sati u svom uredu na Pantovčaku drži konferenciju za medije, a očekuje se da će komentirati budućeg šefa DORH-a Ivana Turudića.

"S obzirom na grozničavu brzinu kojom Plenković želi imenovati Turudića ja sam vas morao hitno pozvati, inače bih čekao ponedjeljak", započeo je.

"Plenković je jučer komentirao moj posjet Dubrovniku, kao da je to nešto važno i kao da me nešto svrbi. Ništa me ne svrbi. Ali, nešto me peče i boli jako, ne mogu gledati kako se jednog opskurnog lika proizvesti u glavnog državnom tužitelja. Tome moram stati na put, koliko god mogu onime što mi stoji na raspolaganju i to radim", poručio je.

Nakon što je premijer dobio SOA-in spis nije kontaktirao ni predsjednika niti sigurnosne službe.

"On nije nazvao mene, nego Turudića. Mogao je isto zvati i Mamića", poručio je.

Sve je počelo 2015. dok je Milanović još bio premijer, a Kolinda Grabar-Kitarović bila predsjednica. "Mamić se htio približiti Kolindi, ona se probala od toga obraniti. O tome je napisana cijela romansirana biogafija, potuuno neistinita", tvrdi.

Tada se Turudić počinje sastajati s Mamićem protiv kojega vodi istragu.

"SOA-u ne zanima Turudić, nego Mamić. I tako prvi put Mamić biva uhićen 1. srpnja 2015. To je prvi put da je on uhićen i priveden. Ja sam bio premijer. On je uskoro pod istragom koju pokreće sud koji vodi Turudić. Mamić izlazi van, a već prije toga, na proljeće, SOA dolazi do saznanja da se gospoda sastaju i to pod čudnim okolnostima", ispričao je i dodao: "Mamić je, iako je pušten iz pritvora, i dalje bio pod nadzorom. Turudić tu biva uočen."

"Već prije toga, SOA mjerama iz članka 33 Zakona o SOA-i, dolazi do saznanja koja nije tražio i očekivao, da se gospoda sastaju pod vrlo čudnim okolnostima. To nije keferić, krsna slava, bar micva", dodao je.

Dvojac je imao još jedan sastanak nakon što je Mamić izašao iz zatvora.

"Krajem osmog mjeseca, gospoda opet imaju tajni susret pod plaštem noći, voze se satima, skrivaju na tajnim mjestima. Tada Mamić više nije bio osumnjičenik, nego pod istragom, dao je jamčevinu da neće utjecati na postupak", rekao je.

Turudić je postao šef Vrhovnog suda i 2019. prolazi sigurnosnu provjeru, predsjednik se pita kako.

Milanović ne zna koji je bio sadržaj tih razgovora. "Svakome tko ima dvije vijuge spojene između ušiju jasno je da je ta vrsta kontakta nedopustiva", komentirao je.

Milanović je jučer upozorio Plenkovića

U petak je Milanović upozorio premijera Andreja Plenkovića na saznanja o njemu i dao mu nekoliko dana da o njima razmisli.

"Ja znam neke stvari i neke stvari su zapisane, a u slučaju tog tipa, jer moram ga tako nazvati, postoje ozbiljne sigurnosne zapreke i za sada Plenkoviću dajem, kako se kaže, benefit sumnje, da možda još ne zna, ali mora se informirati. Pričekat ću još koji dan u nadi da je ovo sve zabuna, ali reći ću vam da Turudić ne smije biti na toj funkciji", naglasio je.

Plenković je kasnije komentirao da je od predsjednika dobio SOA-ina saznanja o Turudiću.

Ivan Turudić čak se tri puta sastao sa Zdravkom Mamićem dok je ovaj bio pod tajnim mjerama praćenja od strane SOA-e, javlja N1.

Utvrđeno je da se Turudić tri puta kratko sastao s Mamićem te da su njihovi razgovori trajali po nekoliko minuta. Navodno ne postoji bilješka niti audio zapis o sadržaju njihovih razgovora.

Unatoč tome Turudić je prošao tri sigurnosne provjere po zakonu 2009., 2014. i 2019. godine, a nova provjera slijedi sada. Pretpostavlja se da SOA nije pronašla ništa sporno u tim razgovorima, odnosno da Turudić nije pogodovao Zdravku Mamiću niti utjecao na njegov predmet.

Iako je uobičajeno da USKOK preko suda traži od policije provođenje tajnih mjera, iz jučerašnjih izjava Plenkovića i Milanovića da se iščitati da je te tajne mjere provodila SOA koja je Turudića tijekom sigurnosnih provjera navodno i pitala za te susrete, a on u vrijeme tih susreta nije znao da se Mamić nalazi pod tajnim mjerama.