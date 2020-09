Novi dan, novi nastup predsjednika Zorana Milanovića. Ustraje u tvrdnji da je premijer Andrej Plenković trebao biti informiran o provođenju istrage, a poručio mu je da nije nervozan, već bijesan i ljutit.

''Ja nisam nervozan, nego sam zabrinut. Ovo je užasan skandal, ali premijer je doveden u užasnu situaciju jer ga nisu obavijestili. Siguran sam da ga (Dragana Kovačevića op. a.) ne bi imenovao da je znao. Ali ta priča da ništa nije znao... pa nisam ja dovodio glavne državne odvjetnike da se naslikavaju'', rekao je uvodno predsjednik Zoran Milanović.

Ponovno se ironično dotaknuo predsjednika Županijskog suda u Zagrebu Ivana Turudića. ''Ispričavam se sucu Turudiću, koji me ispravlja u pauzama kartaških seansi'', rekao je.

''Ima tko mu je trebao reći''

''Neka se premijer ne pravi da ne zna. To mu nije trebala reći SOA jer SOA u tome ne sudjeluje, ali ima tko mu je trebao reći. Naročito do veljače, kad su Dragana Kovačevića imenovali na još jedan mandat. Mi smo 10 mjeseci čekali i plaćali da bi se ulovilo gradonačelnike sa 100 tisuća kuna, a ovdje si imao dva milijuna kuna'', objasnio je što ga muči u cijelom slučaju.

Dodaje da je premijer čuvar državnih tajni i da nema informiranijeg čovjeka od premijera. I ministra unutarnjih poslova. ''Ne smiju utjecati na postupak, ali moraju znati. Ako već nije znao jer su se stvari odvijale filmskom brzinom, možda nije bio dostupan, ali je kasnije trebao biti informiran. To dovodi u pitanje njegov ugled, to je skandal jer premijer nije brifiran'', nabrojio je šef države.

''Nećete hvatati Pabla Escobara''

''To je veliki novac koji je nošen prvom čovjeku Janafa, ne trafike. To je corpus delicti, kao da uhvatite kamion kokaina, nećete hvatati Pabla Escobara, nećete doći do njega. Premijer mora znati, u protivnom odustanimo od države. Netko mu je trebao reći hej, prijatelju, hej, druže...'', naveo je Milanović.

''Ne znamo je li istina da je Kovačević dobio mito, to znamo čitajući po medijima, ne znamo je li novac predan. Možemo vjerovati policiji, kao dječak sam uvijek navijao za policiju u filmovima. Odustali su od racije, upada, kak' da velim da se Turudić ne uznemiri. SOA se bavi terorizmom, a ne ovime. Ovo nije baš džeparenje, ovo je više od toga. Govoriti da je premijer maza koja sa strane radi ono što ga ne može izložiti, a onda dovuče glavnog državnog odvjetnika, što meni ne bi palo na pamet... Neka ne govori da sam nervozan, on je nervozan, ja sam bijesan. U ovakvo stanje doveden je neznanjem i glupošću svojih suradnika'', oštar je Milanović.

Ustraje da premijer mora znati

Objašnjava da premijer ne smije utjecati na tijek, ali mora biti upoznat. ''Ako nisi ulovio lava kojeg si imao na puškometu (a to je bio direktor Janafa) i dovedeš mi očerupanu kokoš... to nema smisla. Ima smisla samo ako dovedeš King Konga, ali King Konga nema, on je bio King Kong. Imam pravo postavljati to pitanje, nemam pravo postaviti pitanje kardiokirurgu - čuj, zašto si ovdje rezao? To samo budala može pitati'', slikovito objašnjava.

Nije želio reći koga je sve viđao u famoznom klubu Dragana Kovačevića. ''Bili su u klubu i neki suci, predsjednici klubova, ali ne smijem kazati. Neki se upisuju i u masone, zakasnili su 200 godina... Suci moraju živjeti kao samotnjaci'', rekao je Milanović i više puta ponovio da premijer mora znati. ''Ovo je apel za zaštitu institucije, a ne napad na premijera. Nisam nervozan, nikad nisam nervozan, ljutit sam jer vidim što se događa. Saborsko povjerenstvo subito, odmah, jer ovo je ozbiljan skandal'', zaključio je.