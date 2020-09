Predsjednik Zoran Milanović u dosad neviđenom nastupu iznio je niz optužbi vezano za aferu Janaf. Tvrdi da je s istragom bio upućen ministar unutarnjih poslova i da je o svemu trebao upoznati premijera i upozoriti ga.

''Ovdje se skriva nešto puno opakije i ozbiljnije. Sudac govori o svojim presudama, neka se bavi hrvatskim jezikom u sudnici. Rekao je da je bio jedan od lošijih studenata, to se vidi. Suci koji nisu ni od koga izabrani komentiraju druge. Oni rade što god im padne napamet. Tim ljudima treba zabraniti da bilo što komentiraju'', počeo je svoj rafal predsjednik Zoran Milanović komentirajući aferu Janaf i istup suca Ivana Turudića. Dodao je da su sada izvan sebe oni koji su mislili da će ga ušutkati.

''O tome su obaviješteni DORH, USKOK, ministar unutarnjih poslova i premijer. Bio sam premijer, znam sve'', naglasio je. Kaže da ga SOA nije obavijestila jer nisu ni znali. ''Mene pitati kakva je moja priroda odnosa s Draganom Kovačevićem, koji se zna s pola Zagreba, a ne pitati što se događalo 11. studenog kada sam bio u jeku kampanje... Ne znam ja ništa, ali sam naslutio'', ljutio se Milanović na novinare.

''Osim ako cilj istrage nije premijer, a nije...''

Ocijenio je da da DORH na kriminalan način informacije daje medijima i da je to nedopustivo. ''Kad sam saznao koliko dugo proces traje, to su činjenice, kada su pratili poduzetnika kad je išao predati mito... U tom trenutku zna se što se radi, prekida se istraga... Osim ako cilj istrage nije premijer, a nije'', ponovio je.

''Pitate me koja je moja priroda odnosa s čovjekom kojeg znam 20 godina. Poslovna nije, žene nije... dosadno. Kad sam ga porazio, otišao je Bandiću, a onda u HNS, ne bi bio moj izbor za taj posao'', objasnio je predsjednik i priznao da ga uznemirava cijela ta priča. ''Pitajte članove Vlade koliko su bili u tom prostoru u kojem sam ja bio dva-tri puta. Ne znam ništa o kaznenom djelu, ali o socijalnom miljeu znam. Nisam ove godine bio tamo, ali znam tko se ponašao tamo kao dio inventara. S Damirom (Krstičevićem, op.a .) nisam bio tamo, nisam bio s njim na ručku ove godine nijednom. Ne vidim problem u Jakovu Kitaroviću, on je mogao biti tamo. Zašto nisu prekinuli istragu i uhitili sumnjivce? Kako kaže sudac - uhitili, hvala mu na tome da nije uhapsili'', u jednom je dahu govorio Milanović.

Je li ministar upozorio premijera?

Pita se je li ministar unutarnjih poslova upozorio premijera i obavijestio ga što se dogodilo na Martinje. ''Je li ga upozorio da čovjeka ne bi trebalo u veljači imenovati na još jedan četverogodišnji mandat? Samo upozoravam na nelogičnosti, mufljuze i konjokradice. Imaš, prati, hapsi – u protivnom propadaju dokazi'', istaknuo je. Kaže da sad treba dokazati da je tih dva milijuna promijenilo vlasnika. ''Tužitelj se svjesno odrekao dokaza zato što se prepao'', smatra. Dodaje da će i dalje upozoravati kako bi folirante smjestio gdje im je mjesto. ''To debilizira našu zemlju. Ministar unutarnjih poslova trebao je upozoriti premijera da se događaju uznemirujuće stvari'', ustrajan je šef države. Dodaje da treba pitati MUP što se zapravo događalo. ''A Jakov Kitarović bio je tamo na Martinje, samo dekor, u biti ih je zeznuo. Ovo je strašan skandal. Na prvoj razini odgovornosti je DORH i USKOK, oni su glavni, oni vode istragu. Zašto se nije postupalo i što su poduzeli. Očito ništa. Zašto?'' pita.

SOA ga nije obavijestila

''SOA me nije mogla niti trebala obavijestiti. SOA se ne bavi kaznenim postupcima, njihovi dokazi nisu dokazi na sudu. Ravnatelj SOA-e nema pristup tim informacijama. Sve su znali ministar unutarnjih poslova i premijer. Jesu li mjere služile da se to iskoristi do zadnje minute? Kao kad je dijete gladno čokolade, pa se guši u čokoladi. Ja sam se pitao što je sad ovo, imaš čovjeka koji nosi mito i ti ništa. Dalje od bube u Volkswagenu nismo stigli, ali to sad više nitko neće pušiti. Želim državu u kojoj ministar unutarnjih poslova to zna, jer ako ne zna, premijer ne zna ništa'', zaključio je.

''Loviš King Konga, a upucaš kokoš''

Očekuje kao građanin da novinari postave ta pitanja. ''To je kao kad ideš loviti King Konga, a na kraju upucaš kokoš. Evo kokoš'', slikovito je objasnio. Odgovorio je Arsenu Bauku na primjedbu da treba birati društvo. ''Dragan Kovačević do prije nekoliko dana nije bio loše društvo. Jakov Kitarović nebitan je u ovoj priči. Pitajte Turudića za ocjene na faksu'', rekao je Milanović i otkrio da je famozni klub prostorija od 40-ak kvadrata. ''Ima šank, dosadno je mjesto, ali su dolazili ljudi, glumci svih nacionalnosti'', ispričao je predsjednik države, koji ponavlja da ga je sve šokiralo.