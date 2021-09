Predsjednik Republike Zoran Milanović očekivanim je u petak ocijenio glasovanje sudaca Vrhovnoga suda koji su na Općoj sjednici podržali kandidaturu kolege Marina Mrčele za predsjednika tog suda, rekavši kako je normalno da neće podržati nikoga tko dolazi izvana, već onoga tko je njihov.

"Glasanje članova Vrhovnog suda je očekivano", rekao je Milanović u izjavi novinarima u Rajevom Selu, gdje je obišao izložbu fotografija s vojno-graničarskih ophoda "Čuvali smo granicu na Savi“ te bio na otvorenju 25. smotre izvornog stvaralaštva "Raspjevana Cvelferija“.

Na Općoj sjednici Vrhovnog suda u četvrtak 29 sudaca je podržalo kandidaturu Marina Mrčele za predsjednika tog suda, dok su Radovana Dobronića, kandidata predsjednika Milanovića, podržala četiri suca, a dva suca nisu podržala niti jednog kandidata,

"Sad se samo postavlja pitanje hoće li i policajci birati svog načelnika, vojnici načelnika Glavnog stožera, državni odvjetnici glavnog državnog odvjetnika, nogometaši trenera, djeca učitelja", prokomentirao je u petak predsjednik Milanović.

"Jedno zatvoreno društvo"

Naglasi je kako, prema Ustavu to nije predviđeno, nego da Ustav "kaže da predsjednik Republike predlaže kandidata za Vrhovni sud, a ne da Vrhovni sud bira između više kandidata".

"A tu su, po prirodi stvari, subjektivni, jer su jedno zatvoreno društvo. Normalno je da neće podržati nikog tko dolazi izvana", ustvrdio je.

Dodao je i da su promjenama Zakona o sudovima i, kako je rekao, uvođenjem neustavne jednadžbe, neustavnog modela izbora predsjednika, članovi Vrhovnoga suda, dovedeni u situaciju da - umjesto da se očituju o jednom kandidatu, kako je to bilo svih ovih 30 godina - sada moraju nešto birati.

"Normalno da će izabrati nekoga tko je njihov. A to nije bilo tako zamišljeno i to je greška i to stalno govorim", ponovio je Milanović.

Promijenite Ustav, pa ću se ja povući, poručio je. "Dok Ustav kaže ovako, ja ću predlagati osobu za koju ja držim da je najbolja, što ne znači da druge ne valjaju ili da ne valjaju ništa. To je moja dužnost", zaključio je Milanović.