Na zasjedanje Opće skupštine UN-a ići će predsjednik Republike. Uz to, s predsjednikom Vlade razgovarao je i, složio se, o još nekim važnim temama. Izvore prestanka sukoba dvojice predsjednika istražila je reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović.

Kao da su stali na loptu. Prepirke su stavili u drugi plan. Bez problema su se dogovorili oko čelnog čovjeka Vijeća za nacionalnu sigurnost.

"Postigli smo vrlo brzo i lako konsenzus o novoj osobi. To je čovjek kojeg ja poznam dugi niz godina. Smatram da je iz struke, iz te teme i da je kompetentan", rekao je Andrej Plenković.

"Gospodin Valentino Franjić dolazi iz sustava. Osobno ga nisam poznavao, moji najbliži suradnici koji vode sustav ga poznaju. Tako ćemo dalje. I tu smo se složili. Razgovarali smo, nije trebalo pregovarati", kaže Zoran Milanović.

Ovaj puta nema ni javnih prepucavanja oko čelnog čovjeka Vrhovnog suda. Predsjednik predlaže suca Radovana Dobronića, a premijer šuti.

"Ima malo politike u cijelom mehanizmu izbora, ali to je zato da Vrhovni sud i suci ne bi sami upravljali time, tu treba postaviti određene granice. Neovisnost pravosuđa da, ali potpuna neovisnost, neodgovornost, brate mili, toga nema nigdje", kaže Milanović.

"Pa nije se ništa posebno dogodilo u dva tjedna. Nismo još imali niti parlamentarnu većinu. Polako", govori Plenković.

A nema ni prijepora tko će ove godine u UN. Milanović kaže da će ove godine to biti on, a na pitanje je li se to dogovorio s premijerom odgovara: "Gledajte ja sam siguran da se nitko od nas dvojice tamo ne gura. To je moja dužnost. Sve smo mi to već vidjeli i prošli. Neću reći da je formalnost, ali to treba odraditi.Nit se premijer tu gurao tko god da je išao, isto je."

"Prošle godine nije bilo fizičke nego video opće skupštine UN-a pa sam ja bio iz Zagreba tamo, ali to ne dobiva nekakvu vidljivost. Tu ništa nije bilo sporno nismo o tome previše razgovarali", kaže Plenković.

A jesu li se odnosi između njih popravili?

"Zemlja treba ići naprijed. Moramo se razvijati i nisam ušao u ovo da bi se natezao s Plenkovićem ili bilo kim trećim", rekao je Milanović.

"Najopasnije je u politici ako smatrate da je povijest države, stranke, naroda, svijeta počela s vama to je jedan sindrom koji vidim i kod političara ljevice i desnice."

"Što se tiče ove opće ljubavi to vi špekulirajte i dalje", poručuje Plenković.

A ljubav je procvala u Kninu. Što su zabilježile i naše kamere. Pitanje je do kad će trajati.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr