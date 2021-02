Bjelovar je administrativno sjedište Bjelovarsko-bilogorske županije. Ima 17.090 stanovnika i proračun veći od 200 milijuna kuna, a bez posla je 1495 osoba. Ove godine postao je najveći grad u Hrvatskoj bez prireza.

Grad podno Bilogore dom je i Libanonca. "Bjelovar mi se sviđa kao grad, kao ljudi. Mali je grad, a ima sve sadržaje kao veliki grad. Apsolutno se osjećam kao Bjelovarčanin i dokaz toga je što sam ovdje 35 godina'', govori Ali Allouch, ravnatelj OB Bjelovar.

Od toga je posljednjih pet na čelu bolnice. Bjelovarčani su ga dočekali raširenih ruku.

''Ja kao stranac tada kada sam došao u Bjelovar, ja nisam osjećao da sam kao stranac'', rekao je.

Stranac nije ni Jasmina, ovdje se rodila i na svijet donijela tri sinčića. Pomoć za mlade obitelji od Grada stigla je ove godine, vrtić je besplatan za svako treće i sljedeće dijete.

''Naša treće dijete će zauvijek ići u vrtić besplatno zato što su sada uveli tu novu mjeru kada Ivano krene u prvi razred i dalje će treće ostati besplatno'', komentira Jasmina Marušić, članica udruge Obitelji 3plus.

Ali djeci nedostaje više parkova, da se mogu igrati skrivača na velikim površinama.

''Možda još koji ovakav parkić, po meni nekako ih je malo u gradu, veliki minus je to što u okolnim mjestima nema nikakvog dječjeg igrališta'', izjavila je Marušić.

Svake godine sve je više beba. Ako to kaže glavna primalja, onda znate da peticija za gradnju šeste osnovne škole drži vodu.

''Ima jako puno mladih obitelji, nekako se cijeli grad širi prema tom sjeveru tako da se nadam da će se dogoditi to da imamo novu školu'', objašnjava Renata Panić iz Bjelovara.

Industrija napreduje

Možda će netko od tih školaraca ući u IT svijet, koji je ovdje u Bjelovaru u procvatu. Jedna je tvrtka počela s radom prije dvije godine sa svega tri zaposlenika, a sada kodove rješava njih 20 - 19 iz Bjelovara i jedan iz Križevaca.

''Nekakav plan u sljedeće tri, četiri godine bi bilo do 40-ak zaposlenika. Zadnjih nekoliko godina grad Bjelovar je dosta fokusa stavio na moderne tehnologije, na tvrtke koje se bave informatikom, bilo opremom, bilo razvojem softvera, i jako to stimulira'', govori Danijel Baruškin iz IT firme u Bjelovaru.

Otvoreno je i sveučilište računarstva pa tako grad proizvodi stručne kadrove, ali i otvara mogućnosti da se oni zaposle. Tony je, primjerice, student treće godine računarstva.

"Za nas koji smo IT sektor mislim da je poprilično dobra priča. Ako mi se pruži šansa tu ću ostati, ne bih volio ići van ni izvan Bjelovara ni izvan Hrvatske. Svi moji prijatelji koji nisu bili u području tehnike ili medicine su bili prisiljeni otići van raditi, npr. u Njemačku, Austriju'', objasnio je Tony Mostovac iz Bjelovara.

Možda bi posla bilo više da se nije ugasilo puno industrijskih pogona. Bjelovarska industrija mesa danas izgleda kao da je vrijeme stalo.

''Dosta veliko industrijsko središte gdje su bile četiri dobre tvornice drva, industrija, Tomo Vinković, Sirela, Bilogora. Stvarno je bilo puno jako dobrih tvornica koje su radile, međutim '91. se stjecajem okolnosti sve to smanjilo'', komentirao je Željko Popović iz Bjelovara.

Smanjila se i stočarska proizvodnja. Bjelovar je nekada bio njezino središte. Hrvatska je krajem 80-ih godina izvozila oko 300 milijuna kuna vrijednosti goveđeg mesa, sada smo pali na 10 posto od te proizvodnje.

''Mi sada uglavnom radimo za vanjska tržišta 60 posto, u odnosu za 40 posto za domaće tržište. Danas nas u Hrvatskoj uglavnom hrani meso iz Poljske, meso iz Nizozemske, meso iz Italije. Sve te zemlje nas uredno hrane, mi imamo sve prirodne resurse, ali se ponašamo kako se ponašamo'', govori Toni Raič, vlasnik obrta za uzgoj goveda.

Dok se broj stoke smanjuje, povećava se broj bolničkih kreveta. U Bjelovaru je počela gradnja jedne od najmodernijih bolnica u Hrvatskoj, vrijedne 272 milijuna kuna. Građani su sudjelovali u izboru boje pročelja. Ali nije bolnica jedina koja liječi, već i konji. Šetnja s njima prava je terapija. Bjelovar broji čak 14 konjičkih klubova.

''To mi pomaže jako puno, što se tiče spazma, opuštenija sam, mogu bolje hodati , vježbati i stajati'', rekla je Maja Kovačević iz Bjelovara.

Ali tajna seoskog turizma ne leži samo u njima, nego u čaši dobrog vina i prirodi koju ovaj kraj ima.

''Otvorili smo i jedan mali obiteljski kamp i tu je 2016. bio sve veći broj kampera. Mi smo na toj balkanskoj ruti gdje gosti prvo idu prema Dalmaciji. Zatim preko Bugarske, Rumunjske, Grčke se vraćaju u Europu.

Dakle, tražilo se nešto što je izdvojeno, tražilo se nešto što nije masovni turizam. To je ta vrsta gostiju koja traži baš ovakve mirnije destinacije, pogotovo sada u koronakrizi'', objasnio je Saša Šapić, vlasnik OPG-a iz Puričana.

