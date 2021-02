Grad gospara i gospođa, Juga, Ljetnih igara i svetoga Vlaha. Grad je to i na čijem je političkom čelu HDZ od posljednjih lokalnih izbora. Dubrovnik je političko, društveno i kulturno središte Dubrovačko-neretvanske županije. Proračun Grada za ovu godinu iznosi gotovo 580 milijuna kuna. Provjerili smo kako je živjeti u Dubrovniku te koji su plusevi i minusi Grada pod Srđem.

"Oni koji traže raj na zemlji trebaju doći i vidjeti Dubrovnik", rekao je čuveni književnik George Bernard Shaw, a potvrđuju to i stanovnici.

"Dubrovnik je stvarno predivan grad, imala sam sreće što sam se ovdje rodila stvari ne uzimam zdravo za gotovo", rekla je Adriana Marinović.

Poput Vlahove mreže isprepleten je život u Gradu, turizam i ribarstvo kojim se bavi Vlaho Čejović. Živi u staroj gradskoj jezgri i vidi pluseve i minuse.

"Nema ni ljudi više. Kažu ima tisuću ljudi, ja ne vjerujem. Bila je korona, vidjelo se tko ima u Gradu, tako da ne znam ima li nas još tristo", kaže Čejović.

O turističkim gužvama proteklih godina snimali smo sate i sate materijala. Milijuni se vrte u turističkom sektoru, što infrastrukturu dovodi do pucanja. Virus je turizam bacio na koljena. No, u "turističkoj meki" živi se i s turistima i bez njih.

"Jeftinije mi je biti u svijetu"

"Jeftinije mi je biti po svijetu nego u Dubrovniku, tako da sam se vraćao u Dubrovnik kako kažu ono televizijski u 'prime time' - uletim i što prije izletim", govori Ivan Vuković, turistički vodič.

Neviđenu promociju donosi snimanje filmova, a s njom ide i zarada. Više za privatnike, manje za gradsku blagajnu. Svjetski jet-set odabrat će ga kako bi "odmorili mozak". Mnogi Dubrovniku tepaju da je zlatna koka, ali kako za koga.

"Sve je skuplje nekoliko puta. Mlijeko u Dubrovniku košta devet kuna litra. Litra devet kuna? U istoj trgovini gdje negdje drugdje košta četiri i pol. Mislim da je to dovoljno reći. No, onda se oni pravdaju skupim najmovima. Ali skupo je nama živjeti u Dubrovniku, nemamo svi vile i bazene niti živimo u svili i kadifi", rekao je Edi Jertec, glumac.

Sloboda je još od Dubrovačke Republike ideal kojem se teži. No, sloboda je u Dubrovniku nekim investitorima omogućila gradnju. Nedavno je učinjen presedan pa Društvo arhitekata usko surađuje s Gradom na prostornim planovima.

"Mi kroz ovaj postupak izmjene prostornih planova nastojimo u plan uvesti restriktivnije odredbe", kaže Božo Benić, Društvo arhitekata Dubrovnik.

Upravo urbanisitčki plan uređenja na noge je digao stanovnike Suđurđa na otoku Šipanu. Dok Grad tvrdi - poštivat će odluku koju donese mjesni odbor, neki mještani se boje da bi im umjesto poboljšanja novi UPU donio nazadovanje.

"Nažalost. ovaj plan nije bio prezentiran niti rastumačen mještanima, a grafički prikaz bio je u Dubrovniku, ne i u Suđurđu“, govori Dobrina Goravica.

Malo dalje od centra svjetskog bisera u selu Ljubač stanovnici traže uređenje ceste koje je zapelo, tvrde, zbog sudskog spora.

"Gradonačelnik uopće nije bio ovdje, a istječe mu mandat. Nikad nije bio u Ljupču, a ceste nije napravljena. Nisu to neka velika ulaganja, ali evo radi pojedinca treba biti na sudu i plaćati advokate", kaže Mare Špikula.

Mokošica muku muči s parkingom. Iako je vlast izgradila nova mjesta i najavljuje još novih, bijes stanovnika je očit.

"Dolaze kazne ljudima, a samo u ovoj jednoj ulici ima sto auta. Prebrojeno tu živi oko 15 do 20 tisuća ljudi, a ima preko 1000 auta koji nemaju parking mjesta", rekao je Luko Prlenda, Nova Mokošica.

Rješenje za životinje je azil kojim se kiti svaka vlast pa i aktualna. Obećala je izgradnju u svom predizbornom programu, no ni to neće tako skoro. Čekaju se izmjene PPU-a i GUP-a, a građevinska dozvola očekuje se u travnju.

"Ja sam svjesna toga da će svaki gradonačelnik i načelnik naći tisuće argumenata zašto to dosad nije učinio i tisuće obećanja da će baš dogodine učinit kad su izbori ili kad vi novinari dođete i pitate ih. Umorna sam od njihovih laži i ne vjerujem im ništa", govori Anica Sambrailo, Društvo za zaštitu životinja Dubrovnik.

Grad je ovo koji u vaterpolu ispisuje stranice povijesti, a sportska dvorana u Gospinom polju vapi za ulaganjem. Najavljuje se energetska obnova. S druge strane pompozno se najavljuje gradnja nove multifunkcionalne dvorane za svjetsko rukometno prvenstvo 2025. godine. Bit će to, tvrde, ujedno i kongresni i kulturni centar.

"Napravili smo teren s umjetnom travom u Gospinom polju. Trenutno je natječaj u tijeku za izradu dvorane za borilačke sportove u Gospinom polju", kaže Lukša Klaić, iz Športskih objekata Dubrovnik.

Neki Dubrovčani nemaju pitku vodu

Grad je dobio novu školu na Montovjerni, prvu novogradnju u obrazovanju u više od 35 godina. Napravljena je i nova cesta od mosta do ceste za Osojnik. Grad je osmislio i vlastiti model stanogradnje namijenjen mladim obiteljima koje teško mogu priuštiti skupi dubrovački kvadrat stambenog prostora.

Pročišćena voda napokon teče iz dubrovačkih slavina i nema zamućenja. No neki dijelovi grada poput Zatona i Elafitskih otoka nisu te sreće. Njih to rješenje problema zamućenja tek čeka. Čeka se i izgradnja Doma umirovljenika, ali kao da nema čekanja kad su u pitanju zapošljavanja. Stoga je u gradskoj upravi zaposleno 24 ljudi u Frankovićevu mandatu, ali je to, pravdaju se, znatno manje u odnosu na 107 zaposlenih u mandatu Vlahušića.

Veliku buru u dubrovačkoj javnosti izazvalo je uređenje prostora kod stadiona Lapad. Šok i nevjerica zavladali su kada je cjenik ugledao svjetlo dana. Primjerice, betonska klupa plaćena je nešto više od 47 tisuća kuna. Dok su zbog ovog projekta odgovorni u gradu dobili tek opomenu, ošinulo je po džepu Dubrovčane za blizu pola milijuna kuna, a pred nove izbore sve češća su i nova obećanja.

"Nemam pojma što su dobro napravili što nisu. Mislim da samo se ide na neko nasljeđe", rekao je Jertec.

Kada bi "udarila" južina i kad bi valovi zapljusnuli dubrovačke zidine za vrijeme Dubrovačke Republike nisu se donosile političke odluke. Danas se one donose bez obzira na vremenske uvjete. No, kakve god one bile političari moraju imati na umu ovu misao – zaboravite privatno, brinite se za javno.

