Život između uvala i horizonta: Katamaran ili jednotrupac, što i kako odabrati?

Upravo tu na scenu dolazi charter management. Model koji je posljednjih godina sve popularniji među vlasnicima u Hrvatskoj jer briše granicu između užitka i investicije. Drugim riječima, brod nije samo trošak nego i potencijal prihoda.

No prije nego što uopće dođemo do brojki, postavlja se ono prvo, klasično pitanje: katamaran ili jednotrupac? Što birate?

Katamaran: prostor, stabilnost i “lifestyle na sidru”

Katamarani su posljednjih godina postali gotovo sinonim za charter. Razlog je jednostavan jer nude ono što gosti najviše traže: prostor, udobnost i stabilnost.

Katamaran Lagoon 38 (Foto: NAUTIKA CENTAR NAVA d.o.o.)

Primjerice, model poput Lagoon 38, objavljen na stranici Bijelo Jaje, savršeno pogađa tu ravnotežu. S četiri kabine i pažljivo osmišljenim zajedničkim prostorima, takvo plovilo prirodno odgovara dinamici charter gostiju: više ljudi, više privatnosti, više komfora.

Ali ono što katamaran zapravo prodaje nije samo raspored. Katamaran prodaje iskustvo: jutra na pramcu, duga sidrenja u uvalama, druženja koja se spontano produže do noći.

Za vlasnika, to znači dvije stvari: visoku potražnju na tržištu i vrlo konkretnu popunjenost kroz sezonu.

Katamaran Lagoon 38 (Foto: NAUTIKA CENTAR NAVA d.o.o.)

A kada je plovilo već uključeno u charter management program, kao što je slučaj s Lagoonom 38 spremnim za sezonu 2026., cijela priča dobiva i poslovnu dimenziju.

Jednotrupac: sloboda kretanja

S druge strane, jednotrupci privlače drugačiji tip vlasnika. One koji žele pokret, fleksibilnost i osjećaj da u jednom danu mogu promijeniti više lokacija, bez previše planiranja. Model poput Swift Trawler 41 Fly, objavljenog na stranici Bijelo Jaje, upravo je takav primjer. To je plovilo za duže boravke, ali i za ljude koji ne žele ostati na jednom mjestu.

Swift Trawler 41 Fly (Foto: NAUTIKA CENTAR NAVA d.o.o.)

Njegova najveća vrijednost nije samo u dizajnu ili udobnosti, nego u načinu korištenja: više ruta u kraćem vremenu, jednostavnije upravljanje, osjećaj “putovanja”, a ne samo boravka na moru.

Flybridge, panoramski pogled, prostor za druženje,sve to stvara iskustvo koje je bliže privatnom “floating apartmanu” nego klasičnom brodu.

Swift Trawler 41 Fly (Foto: NAUTIKA CENTAR NAVA d.o.o.)

U charteru, ovakav tip plovila privlači nešto drugačiju publiku. Često goste koji traže aktivniji odmor i veću slobodu kretanja.

A što ako ne morate birati?

I tu dolazimo do ključne promjene na tržištu. Sve više kupaca danas ne razmišlja isključivo kroz prizmu što je bolje, nego što ima više smisla za moj način života i financijski model koji želim.

Život između uvala i horizonta: Katamaran ili jednotrupac, što i kako odabrati? (Foto: NAUTIKA CENTAR NAVA d.o.o.)

Charter management omogućuje upravo to. Kupnju plovila koje koristite kada želite, dok ostatak godine ono radi za vas.

U praksi to znači:

profesionalno vođenje bookinga

održavanje i tehnička briga

usklađenost sa svim propisima

optimizaciju prihoda.

Bez potrebe da sami upravljate cijelim procesom.

U Hrvatskoj, koja je već godinama jedna od najtraženijih charter destinacija na svijetu, ovakav model ima dodatnu težinu. Potražnja postoji, sezona je stabilna, a tržište dobro poznato iskusnim operaterima.

Zato nije slučajno da sve više vlasnika ulazi u ovaj segment kroz partnere poput Nautika Centra Nava, kojima se za detaljne kalkulacije možete direktno javiti putem maila sales@navaboats.com, koji charter management vodi kao cjelovitu uslugu, od odabira plovila do operativnog upravljanja.

Život između uvala i horizonta: Katamaran ili jednotrupac, što i kako odabrati? (Foto: NAUTIKA CENTAR NAVA d.o.o.)

Njihov pristup je jednostavan: vlasnik ne mora razmišljati o logistici, samo o tome kada želi biti na moru.

Pa… katamaran ili jednotrupac?

Ako tražite maksimalnu iskoristivost u charteru i iskustvo boravka na moru, katamaran ima jasnu prednost. Ako vam je važnija dinamika, kretanje i fleksibilnost, jednotrupac je prirodan izbor. Dakle, katamaran za sporiju i opušteniju plovidbu ili brzi jednotrupac? Ali prava stvar je u tome da odgovor više nije striktan. Jer danas ne kupujete samo plovilo, nego kupujete način korištenja vremena, pristup odmoru i potencijal da ta odluka ima i financijski smisao.

A u tom kontekstu, pitanje više nije što odabrati, nego kako to iskustvo uklopiti u život koji želite živjeti.