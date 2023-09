Žrtvu seksualnog zlostavljanja dvojice policajaca napale dvije žene: "Izgovorile su mi svašta"

Samo tri dana nakon što je prijavila dvojicu lokalnih policajaca za silovanje, 33-godišnja žena prolazi kroz dodatne probleme i traume. Kako navodi osjeća se neugodno, kao da je označena, okolina je osuđuje kao da je ona odgovorna za zločin koji su počinili policajci.

"Nakon tog utorka izašla sam u petak u grad. Na ulici u neposrednoj blizini policijske postaje prišle su mi dvije žene i napale me. Izgovorile su mi svašta, rekle su mi da sam k*rva, isto kao i moja majka, prozivajući me zašto sam podnijela prijavu. Bilo mi je strašno neugodno", ispričala je žrtva za Jutarnji list te moli da je se ne stigmatizira.

"Sve to me jako potreslo i prijavila sam policiji verbalni napad", dodala je.

Žrtva ne smije iznositi detalje događaja, no ističe da još uvijek vjeruje policiji.

"Svjesna sam da ne smijem ulaziti u detalje događaja i istrage. To su mi učinila dvojica policajaca, ali želim naglasiti da i dalje vjerujem policiji. Ne samo to, već im želim zahvaliti na svemu što su učinili nakon što sam podnijela prijavu protiv njihovih kolega. Postupili su vrlo brzo, profesionalno i odgovorno. Od šefa policije do svih koji su sudjelovali u istrazi bez trunke pokušaja da se bilo što zataška. U traumi koju sam proživjela to mi je puno značilo", istaknula je 33-godišnjakinja.

Ističe da želi nastaviti s normalnim životom koliko je to moguće pa iz tog razloga moli sugrađane da joj ne otežavaju u tome.

"Ja sam s punom vjerom prepustila policiji da riješi taj slučaj, a molim i ljude iz moje okoline da učine isto te da me ostave na miru. Žrtva sam, imam tešku traumu s kojom se pokušavam nositi najbolje što znam i sve što želim jest mir za mene i moju obitelj", napomenula je.

Dvojica ličkih policajca optuženi su za spolno nasilje nad 33-godišnjom ženom. Za vrijeme spolnog zlostavljanja jedan od policajca bio je na dužnosti dok drugi nije, no obojica su već dugi niz godina policijski službenici.

Obojici je određen istražni zatvor u trajanju od 30 dana zbog opasnosti od ometanja istrage utjecajem na svjedoke i žrtvu. U predmetu ima pet svjedoka – policijski službenici i žrtva.