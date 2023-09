Gradovi u kojima se razdvaja otpad cvjetaju: "Iziskuje možda minutu više nego inače"

Svaki otpad ima svoje mjesto u kanti. Upravo to, lansiralo je Prelog i Koprivnicu na sam vrh ljestvice.

"To me niti ne čudi, jer smo u proteklih deset godina odvajali otpad, imamo i kante koje smo dobili od komunalnog poduzeća, lijepa vijest za grad Koprivnicu", rekao je Saša.

Za odvojiti otpad nije potrebno mnogo vremena, dovoljni su volja i malo truda.

"Iziskuje možda minutu više nego što bi inače odvajali, ali kad jednom uđete u kolotečinu ispadne normalno", dodao je Saša.

I gradske strukture ponosne su na rezultate. Ljestvica je, kažu, visoko podignuta.

"Razdvajanje otpada putem različitih kanti, mješani, komunalni otpad, bio otpad, papir i plastika, koji su u svakom našem kućanstvu, 2011 počelo je odvajanje biootpada, u staroj kompostani, 2012. smo nadogradili kompostanu", istaknula je Nataša Tetec, predsjednica uprave komunalnog poduzeća, Koprivnica.

Plastika, papir, staklo, metal, krupni otpad, biootpad, nisu završili na odlagalištu, donosi reporter Dnevnika Nove TV Vanja Margetić.

Mogu vam reći da su ljudi zadovoljni i to što mi imamo četiri,pet kanti to je nekima na moru čudno, ali to je tako, mi smo tu di jesmo, držimo se Austrougarska i malo zapadni običaji", poručio je Josip Kobale iz Preloga.

Ovakvi običaji imaju i nagradu.

"Radimo na tome da bude i stimulacije za sve one koji razvrstavaju otpad i da cijena razvrstavanja bude čim niža. To je nekakav moto, što nas tjera naprijed, i naravno, čista i zdrava priroda", objasnio je Ljubomir Kolarek, gradonačelnik Preloga.

Osim toga, u Prelogu su posebno ponosni na Centar za ponovnu upotrebu otpada.

"Ljudi su shvatili da ako ima stari ormar doma da ga ne baca, da ga preda i da iz toga ormama nešto nastane što će služiti svrsi, to su stolice, knjige, odjeća, toga u našem okolišu nema, to je ta svijest koja se napravila", napomenuo je Kolarek.

Komunikacija s građanima, brojne aktivnosti urodile su plodom, ali osim toga.

"Možda najvažnije ili stvarno važno je rad sa djecom, naše edukacije započinju već u vrtićkoj i osnovnoškolskoj dobi", rekla je Tetec.

Iza ova dva grada, treće mjesto pripalo je perjanici odvajanja otpada, Krku.

