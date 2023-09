Sve veći problem: Djece koja trebaju obitelj sve je više, a udomitelja sve manje

U Hrvatskoj je stalno na snazi poziv za novim udomiteljima jer je djece koja trebaju obitelj i život s osmijehom sve više, a udomitelja je sve manje.

Njih oko 400 iz svih krajeva Hrvatske. Udomitelji s djecom, uz podršku stručnih djelatnika, volontera i prestavnika institucija na jednom mjestu kako bi se povezali i međusobno osnažili.

"Vrlo je udomitelju važno kad čuje da je netko već imao takav problem s kojim se on susreo, važno je i našoj udomljenoj djeci da vide da mogu dalje nastaviti i ispuniti svoje kapacitete", rekla je Maja Igres, udomiteljica i članica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece, koja ima 19 godina udomiteljskog staža.

"Kad vidite da dijete ostvaruje rezultate da dijete napreduje, da je dijete sretno, da se smije, da se zadovoljno, kad čujete teta volim te", ispričala je svoju priču Igrec koja je udomila 13-ero djece.

Danas je Gabrijela ne zove samo teta, već - mama. S njom je živjela od svoje treće godine.



"Dok je zovem mama, onako stvarno, imam osjećaj kao da mi je mama zato što mi je dala krov nad glavom i svu svoju ljubav i još mi uvijek daje", rekla je Gabrijela.

U Hrvatskoj imamo oko 1200 udomiteljskih obitelji za djecu, a na smještaju oko 2100 djece bez adekvatne roditeljske skrbi. Da bi svako dijete pronašlo svoj dom, struka traži više zainteresiranih udomitelja jer se taj broj smanjuje.



"U ovom trenutku u mojoj službi imamo 300 zahtjeva zahtjeva za smještaj djece, najviše nedostaju udomitelji za djecu do sedme godine života. Sva ona djeca koja zasad nemaju tu sreću da imamo za njih udomiteljsku obitelj, nažalost, žive u rizičnim biološkim obiteljima", rekla je Ivanka Dugan, socijalna radnica u Županijskoj središnjoj službi Varaždinske županije.

