Vlada najavila novi paket mjera pomoći, oporba poručuje: "Nemojte nasjesti na jeftine trikove"

Lagano nedjeljno popodne i kartanje s prijateljima - mnogi tako zamišljaju idealnu mirovinu. No, daleko od idealnog je njezin iznos: dosadašnji rast i razne pomoći Jere, kaže, jedva da osjeti.

Na pitanje reportera Dnevnika Nove TV Hrvoja Krešića je li mu rasla mirovina zbog Vladinih mjera, Jere je odgovorio: "Ma nešto je, navodno, ali ako čuješ da je inflacija rasla 20 posto, onda šta je raslo? Pa vidite na placu samo cijene kakve su, a o dućanima da i ne pričam."

Premijer će reći da se upravo umirovljenicima najviše pomaže.

"Mirovine su rasle u našem mandatu i prosječne i minimalne, imali smo i obiteljske mirovine, pet paketa posebnih pomoći kojima smo obuhvatili 700 tisuća ljudi, svaki je bio težak 60 milijuna eura i upravo takve pakete i sad pripremamo", poručio je premijer Andrej Plenković.

No to nije dovoljno, kažu iz Bloka umirovljenici zajedno jer koliko god da mirovina raste - cijene rastu još brže.

"Paketi pomoći su dobrodošli, ali oni ništa ne rješavaju. Paketima pomoći se neće riješiti ništa, nama je potreban novi izračun odnosno obračun osnovice mirovine za sve mirovine. Bez toga mi nećemo izaći iz začaranog kruga tonjenja u sve dublje siromaštvo", objasnio je Milivoj Špika.

Dio oporbe će pozdraviti ograničavanje cijena energenata, no dodaju da mjere uglavnom loše ciljaju najpotrebitije kojih je - sve više.

"To sigurno jesu staračka kućanstva, samačka kućanstva, ali to su sada i obitelji sa većim brojem djece. Zato što su cijene hrane toliko porasle da gutaju kućne budžete u potpunosti", istaknula je Sandra Benčić.

Drugi u oporbi će čak reći da Vladine mjere uopće ne postoje.

"Postoji samo subvencioniranje svega i svačega, a to je Plenkoviću najlakše jer ulazi u izbornu godinu. A to je vaš novac, to nije novac Andreja Plenkovića, i nemojte nasjesti na jeftine trikove da on dijeli nešto što je osmislio. On nije osmislio ništa", napomenuo je Siniša Hajdaš Dončić.

"Sve te mjere na kraju naši građani plate svojim novcem, i to dvostruko, trostruko ili četverostruko. Mi bismo željeli vidjeti kako će i svi ostali u društvu dobiti plin za cent kao što ga je dobio Pavo Vujnovac.", poručio je Zvonimir Troskot.

Koliko će energente plaćati tvrtke, a koliko kućanstva te kakve oblike pomoći iz proračuna građani mogu očekivati u Vladi ovih dana ubrazno računaju. Valja kupiti socijalni mir, ali i sačuvati proračun.

