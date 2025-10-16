Žena čistila, a muškarac renovirao kuću: Zbog onoga što su pronašli odmah su pozvali policiju

Dok su čistili garažu i renovirali obiteljsku kuću, građani su u Kutini i Glini naišli su na ručne bombe i streljivo.

Detalje je objavila sisačko-moslavačka policija. Žena je čistila kuću na području Kutine te je pronašla dvije ručne bombe, a istog dana je muškarac renovirao obiteljsku kuću u Glini te je pronašao ručnu bombu i 30 komada streljiva.

Bombe i streljivo je s mjesta događaja izuzeo policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu.

Policijska uprava sisačko-moslavačka podsjeća građane da je akcija "Manje oružja, manje tragedija" i dalje u tijeku te da svi koji posjeduju nedozvoljeno oružje ili oružje za koje nemaju dozvolu mogu predati to oružje policiji, a pritom se protiv njih neće pokrenuti ni kazneni niti prekršajni postupak.

"Važno je napomenuti da su građani koji nedozvoljeno posjeduju oružje dužni takvo oružje prijaviti najbližoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji radi predaje ili onesposobljavanja", priopćila je policija.

Naglašavaju građanima i da sredstva ne donose osobno kako ne bi došlo do aktiviranja i neželjeznog ozljeđivanja već da telefonski obavijesti policiju na broj 192.

"Stručni i osposobljeni policijski službenici doći će na kućnu adresu ili dogovoreno mjesto s vozilom bez policijskih oznaka i preuzeti oružje", priopćila je policija.