Zastupnik HRAST-a Hrvoje Zekanović i europarlamentarka i predsjednica Hrvatske konzervativne stranke Ruža Tomašić u petak su na konferenciji za novinare u Saboru pozvali na bezrezervnu blokadu i zatvaranje pristupnih pregovora Srbije s Europskom unijom dok se ne počnu rješavati otvorena pitanja između Hrvatske i Srbije.

Zekanović sugerira da bi Srbiji za ulazak u EU uvjet trebao biti priznanje srbočetničke agresije na Hrvatsku i plaćanje ratne odštete Hrvatskoj. Najavio je da će njegova stranka inzistirati na toj temi sve dok premijer Andrej Plenković "ne kaže 'dosta' i ne počne se ponašati kao suverenist".

Podsjetio je da je Slovenija Hrvatskoj u pregovorima blokirala devet poglavlja zbog spora oko Savudrijske vale, a riječ je o nama prijateljskoj zemlji, dok je Srbija zemlja s kojom smo relativno nedavno ratovali.

"Jako mi je bilo žao čuti premijera Plenkovića kako je, kada sam ga pitao što radi po ovom pitanju, sa simpatijama govorio o Srbiji, a s dosta velikim animozitetom prema Sloveniji", rekao je Zekanović, istaknuvši da misli da sa svim susjedima trebamo imati dobre odnose, ali da se trebaju riješiti otvorena pitanja.

"Ako Hrvatska ne iskoristi svoju trenutačnu poziciju punopravne članice EU-a, što Srbija želi postati, zapamtite da Hrvatska nikada neće moći riješiti otvorene sporove sa Srbijom, a imamo ih jako puno. Imamo spor po pitanju granica, nestalih u Domovinskom ratu, pitanje priznavanje ratne agresije i ratne odštete“, istaknuo je Zekanović.

"Nijedna hrvatska vlada nije imala hrabrosti tražiti od naših istočnih susjeda ono što nam pripada, da nam se namire svi troškovi koje imamo zahvaljujući srbočetničkoj agresiji na Hrvatsku, i to je nedopustivo“, poručio je hrastovac.

Inzistiramo da hrvatska Vlada traži od međunarodne zajednice da se Srbiji uvjetuje ulazak u EU rješavanjem otvorenih sporova s Hrvatskom, zatražio je Zekanović.Tomašić je upozorila da u EU-u i u Europskom parlamentu nije dovoljno iskomunicirano što se dogodilo u Domovinskom ratu, jer dobar dio zastupnika misli da je riječ o građanskom ratu.

Kazala je da ona svima objašnjava što se dogodilo te da joj tada kolege u EP-u uzvrate: ''Vi ste budale, što im toliko popuštate?" "Je li loše tražiti da se sve opljačkane umjetnine vrate, je li loše tražiti da se kaže gdje su grobovi naših najmilijih i da naši zarobljenici koji su bili u logorima dobiju odštetu? Ne znam koga se mi bojimo“, zapitala je Tomašić.

"Svi naši koji idu tamo pregovarati idu s figom u džepu ili se boje izravno reći da su Srbi napali Hrvatsku jer se zna da se sada Srbiji gleda kroz prste“, dodala je, napomenuvši da će „još oni od nas tražiti odštetu samo zato što se bojimo“.

Komentirajući jučerašnji boravak SDSS-ova Milorada Pupovca u Beogradu kada je u posjet stigao ruski predsjednik Vladimir Putin, Zekanović je rekao da je "Pupovac ekspozitura srbijanske politike u Hrvatskoj“.

"On zastupa njihove stavove i to nije tajna. Žalosti me što Pupovčev trojac čini ključnu većinu u Saboru o kojoj ovisi Plenkovićeva Vlada, a još me više žalosti što Plenković po tom pitanju ništa ne radi“, kazao je.

Osvrćući se na napad na srpskog učenika u Vukovaru, Zekanović je kazao da osuđuje svako nasilje te da nasilje nema predznak. Gradonačelnika Vukovara Ivana Penavu pozvao je „neka se više odluči je li s Plenkovićem ili protiv njega“.

"Ne možeš istovremeno kritizirati Plenkovićev rad, a s druge strane mu skupljati glasove u Vukovaru i održavati ga na vlasti. Neka konačno kaže je li protiv premijera ili je pod njegovom kontrolom. Neka se dogovori sam sa sobom“, poručio je Penavi.

Upitan za naslovnicu Hrvatskog tjednika na kojoj Pupovac u ruci drži odrubljenu glavu Ivana Šretera, Zekanović je kazao da je za osudu svakog govora mržnje, ali je novinare pitao zašto nisu pokazali desetke naslovnica Novosti s kojih vrišti govor mržnje te im prigovorio na selektivnom pristupu. (Hina)