Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac ocijenio je u petak da je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava objavljivanjem videa djece srpske nacionalnosti koja nisu ustala na hrvatsku himnu prekršio Zakon o dobrobiti djece, Međunarodnu konvenciju o pravima djece, Zakon o osobnim podacima i druge zakone, te je dodatno potaknuo atmosferu nasilja.

Komentirajući slučaj pretučenog učenika vukovarske Tehničke škole "Nikola Tesla", koji pohađa nastavu na srpskom jeziku, Pupovac je novinarima u Hrvatskom saboru rekao da problem nasilja prema pripadnicima srpske zajednice i polaznicima pojedinih škola nije od jučer.

Tolerira se nasilje navijačke skupine

"Postoje grupe među koje pripada i ova koja je napala tog učenika, koja poseže za nasiljem i koja se u gradu tolerira, što se dogodilo u nekoliko navrata u proteklih godinu dana", ustvrdio je Pupovac.

"Premlaćivanje učenika je posljednica toleriranja aktivnosti te navijačke skupine s jedne strane, a s druge posljedica toga što je Penava dodatno potaknuo takvu atmosferu i označio učenike Tehničke škole "Nikola Tesla" srpske nacionalnosti kao ljude koji ne poštuju Hrvatsku, koji su u kontekstu SDSS-ove politike koja stvara i održava kontinuiranu, kao je on rekao, puzajući agresiju u Hrvatskoj", kazao je Pupovac.

"Za sve slučajeve, od lažnih optužbi da štitimo ratne zločince i kada se lažno optužuje ljude da su počinili ratne zločine do slučajeva kao što je ovaj da SDSS održava puzajuću agresiju, razmotrit ćemo pravnu odgovornost za ljude koji to čine. I u ovom slučaju premlaćivanja vidjet ćemo kakva je pravna odgovornost i koje vrste je ta pravna odgovornost", najavio je.

"Dosta nam je političkog prepucavanja i neodgovornosti ljudi koji svojim političkim izjavama stvaraju nemir, netoleranciju i stvaraju pretpostavke za nasilje", poručio je Pupovac. Ne smatra da su u Vukovaru problem odvojene hrvatske i srpske škole.

Zašto se incidenti događaju samo u Vukovaru

"Zašto se to onda ne događa u Istri, gdje također postoje manjinske škole? Zašto se to ne događa u drugim sredinama gdje postoje manjinske škole? Zašto se događa u Vukovaru? Zato što postoje ljudi koji neprestano podgrijavaju ratno stanje i koji svaki zahtjev srpske zajednice za prava koja im pripadaju po Ustavu, zakonu i međunarodnim sporazumima tretiraju i označavaju kao napad na ustavni poredak i kao agresiju. Sve dok je tako sve će biti smetnja", istaknuo je.

Ocijenio je i da to što djeca nisu ustala na hrvatsku himnu ne može biti napad na ustavni poredak. "To je stvar da treba raditi s tom djecom. Način na koji je postupio gradonačelnik Penava sasvim sigurno nije način kako će se to učiniti. Što se tiče navijačkih grupa i himni i očekivanja kako će se ponašati navijači u takvim okolnostima, bolje da ne raspravljamo. Kada je riječ o školama u kojima se na himnu jedna grupa djece digne, a druga ne, to je onda ozbiljan problem", rekao je Pupovac.

Zahtjev Hrvoja Zekanovića da se blokiraju pregovori Srbije s EU-om komentirao je riječima: "A što mislite da sam ja kao predstavnik SDSS-a tražio da se blokira ulazak Hrvatske u EU dok se ne riješe sva pitanja Srba, pitanja nestalih Srba, procesuiranja ratnih zločina, neisplaćenih mirovina, porušenih kuća, protjeranih Srba koji se nisu vratili".

"Jesam li to učinio? Nisam. Bio sam jedan od najaktivnijih ljudi koji su zagovarali ulazak Hrvatske u EU, i moja stranka i drugi moji kolege manjinski zastupnici su pridonijeli da Hrvatska postane članica EU, inače bi i danas čekala pred vratima EU. To što Zekanović to ne zna ili mu je svejedno, tako je i meni svejedno što govori Zekanović", kazao je čelnik SDSS-a.

Tužit će Hrvatski tjednik

Najavio je i da će tužiti Hrvatski tjednik koji je objavio naslovnicu na kojoj Pupovac drži odrubljenu glavu Ivana Šretera, u vrijeme Domovinskog rata predsjednika regionalnog kriznog štaba za Zapadnu Slavoniju, kojega su pobunjeni Srbi oteli 1991. godine i otada mu se gubi svaki trag. "Mene da se dovodi u vezu s ubojstvom nekoga, da sam nekome dlaku s glave skinuo, uzeo tuđi papir ili da sam potaknuo da uradi neko zlo - to može uraditi samo naopak i bolestan um", rekao je Pupovac.

"Ovo je stvar koja je više nego utuživa. Budući da je utuživa tako će biti od mene i tretirana. Oni koji misle da se mogu pozivati na satire da bi ovakve stvari mogle raditi jednom za svagda će morati naučiti, i suci i istražni organi, razliku između te dvije stvari", poručio je Pupovac. (Hina)