VIDEO/FOTO Pogledajte kako je izgledao zajednički let francuskih i hrvatskih Rafalea

Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u petak su proveli zajedničke letačke aktivnosti s avionima Rafale Francuske ratne mornarice koji su poletjeli s francuskog nosača Charles de Gaulle.

Ministarstvo obrane javilo je kako se let proveo u 14:30 u publiciranoj zoni iznad Like do 20 kilometara visine, a uvježbavali su borbu izvan vizualnog dometa 'dva na dva'.

Pročitajte i ovo Reporterka Dnevnika Nove TV iz Malmöa Novi detalji o skandalu s Eurosonga: "Ne zna se hoće li Nizozemac nastupati u finalu, kruže glasine..."

Nešto kasnije, od 15 do 15:15 preletjeli su gradove Vir, Zadar, Šibenik i Split nakon čega su se razvojili i krenuli prema lokaciji slijetanja. Slijetanje je obavljeno oko 15:45 sati.

Cilj zajedničkog leta bio je povećanje stupnja spremnosti hrvatskih pilota za integraciju s francuskim mornaričkim pilotima što ujedno doprinosi i jačanju NATO saveza.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koji reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.