Plenković otkrio kojih se ministara neće odreći: "Sto posto će ostati, sa mnom su od prvoga dana"

"Pustite meni kao mandataru da malo razgovaram sa svima s onima koji su sada u Vladi, onima koji bi bili, da svi malo stanemo na loptu! Mandatar je taj koji bira tim, to je kao izbornik u nogometu ili u košarci!", objasnio je Andrej Plenković koji ovih dana ima posla preko glave.



O novoj križaljci u Vladi znat će se više nakon vikenda, a oni koje misi pozvati sve prepuštaju premijeru.



"Što se mene tiče ja sam zadatak za hrvatsku državu svaki dan spreman odraditi, pa i to, ali isto tako i ne moram to biti! Nije odluka na meni, odluka je na premijeru", rekao je Ivan Anušić, ministar obrane.



Premijer će to vrlo brzo reći i saopćiti onda ćemo vrlo brzo onda ćemo dalje vidjeti kako ćemo", dodao je.



"Kako će izgledati kabinet i buduća Vlada to je prije svega odluka mandatara", smatra potpredsjednik Vlade Branko Bačić te dodaje da misli da je premijer zadovoljan njegovim radom.

Plenković je otvoreno priznao koje će ministre zasigurno zadržati.



"Nina će ostati sigurno, 100 posto će ostati jer je sjajna! Sa mnom od prvog dana. Iz tog trenutka su još i Tomo Medved i Oleg Butković i imamo najveće iskustvo", otkrio je predsjednik HDZ-a.

Kani ih zarotirati, ali Plenković se ne odriče Marije Vučković i Damira Habijana.



"To isključivo ovisi o premijeru imali smo određene razgovore, vidjet ćemo kako će bit. Nebitno je ko je na čelu zdravstvenog sustava, bitno je samo kako se on kreće, kojim smjerom i brzinom", rekao je Vili Beroš zagonetno, ne otkirvajući priželjkuje li još jednu šansu na čelu Ministarstva zdravstva.

"Ja ću uvijek biti podrška, kako god bilo, cijelom sektoru da nastavi ovim smjerom koji smo zacrtali", rekla je Niolina Brnjac, ministrica turizma.

Što s resorima koje preuzima Domovinski pokret?

O resorima koje preuzimaju, Domovinci ne otkrivaju!



"Tko su ti ljudi u ovom trenutku ne znamo, oni će biti ti koji će ih predstaviti, reći imena, ali moraju biti spremni za rješavanje problema", rekao je Ivan Anušić.



Put Vlade će i Ivan Penava nakon lokalnih izbora i to kao potpredsjednik.

"Situacija nije toliko napeta da bih morao povlačiti taj potez. Fer i korektno je prema Vukovarcima odraditi dionicu do kraja", rekao je Ivan Penava.

Saborske fotelje za šest dana bit će spremne za nova, ali i neka stara lica.



"Dajem na glasovanje prijedlog da se za predsjednika Sabora izabere Gordan Jandroković", imenovao se Gordan Jandroković prije četiri godine.



Ostaje predsjednik, i to po treći put.

Na sjednici na kojoj će Sabor biti konstituiran, mjesto je rezervirano i za predsjednika države, na čemu je zahvalio, no za sada ne namjerava doći, poručuju iz njegova ureda.

"Nemam apsolutno nikakvih očekivanja po tom pitanju", rekao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Prije ozbiljnih saborskih rasprava vladajući i oporba moraju podijeliti i dužnosti u odborima.

"Malo smo se previše opustili, zaboravili kako je raditi na sjednicama, jedva čekam", raduje se Hrvoje Zekanović.



HDZ-ovi partneri u Domovinskom pokretu kažu kako još ne znaju tko

će biti potpredsjednik Sabora iz njihovih redova. Kako bilo, crveni tepih na stepenicama za novu obiteljsku sliku već je spreman.

