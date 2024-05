Što se događa s nizozemskim predstavnikom na Eurosongu? Nepoznato radi li se o bojkotu, kruže glasine o fizičkom obračunu...

Prolaskom u finale, Izrael je izazvao puno nezadovoljstva. U četvrtak su trajali prosvjedi. Bilo je i nešto nereda i uhićenja, ali većih problema nije bilo. Novi prosvjedi najavljeni su i za finalnu večer u subotu.

Izrael je skočio na drugo mjesto kladionica i odjednom nam postao prijetnja, ali novinari i media fanovi uvjereni su da Izrael ne bi trebao i da neće pobijediti.

Što se Italije tiče, jučer su u njihovom prijenosu izašli rezultati televotinga. U petak su se oglasili i ispričali rekavši kako je došlo do tehničkih problema te da prikazani rezultati nisu stvarni rezultati.

Što se događa s nizozemskim predstavnikom?

U petak se ipak najviše priča o nizozemskome predstavniku Joostu Kleinu koji se nije pojavio na prvoj probi. Otvaranje Eurosonga organizirano je kao predstavljanje zemalja i izlazak izvođača po redu kojim će nastupiti.

Nizozemski predstavnik je peti po redu i izišao je na pozornicu kada je trebao te ništa nije izgledalo čudno. No netom prije njegova nastupa, dok je nizozemska ekipa već počela pripremati pozornicu nakon Luksemburga, najavljena je kratka pauza.

Predstavnici medija i svi okupljeni zamoljeni su za strpljenje te su se ugasila sva svijetla, a scenografija je iznesena. Nakon toga krenula je proba Izraela.

Nije poznato što se dogodilo, došla je informacija da Klein do daljnjeg neće biti na probama i ne zna se hoće li uopće nastupiti u finalu. Postoje spkeulacije da nizozemski predstavnik bojkotira zbog Izraela, da će biti diskvalificiran zbog neprimjerenog ponašanja na presici u četvrtak kada se prekrio zastavom, no postoje i spekulacije kako je netom prije njegove probe došlo do fizičkog obračuna.

Nizozemski predstavnik obratit će se novinarima na najavljenoj presici.

