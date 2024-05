Nelagoda, suzdržanost i formalnost na Pantovčaku! Tvrda kohabitacija se nastavlja: "Sumnjam da će Milanović odustati od borbe"

U petak je Andrej Plenković predao potpise za sastavljanje nove Vlade. Prikupio je 78 zastupnika s kojim planira formirati novu većinu, na kojoj će po treći put biti na čelu.

Situacija na Pantovčaku, u uredu predsjednika Zorana Milanovića, bila je napeta.

"Ne kaže se bez veze da slika govori tisuću riječi. Vidjeli smo danas na izrazima lica prilično napetu situaciju, nelagodnu, šutru, suzdržanu i formalnu scenu. Kasnije je Andrej Plenković rekao da je bilo rukovanja, no mi to nismo mogli vidjeti.Sinoć nije bilo jasno hoćemo li uopće išta moći vidjeti.

Prva verzija je bila da neće biti nikakvih kamera i novinara pa je kasnije to ispravljeno. Što se tiće potpisa s kojima je Plenković došao, uz potpise HDZ-a, njihovih koalicijskih partnera i DP-a, među potpisima Domovinskog pokreta nisu bili potpisi Mislava Kolakušića i Josipa Jurčevića. Zato su ondje bili potpisi manjinaca, osim predstavnika srpske nacionalne manjine i Furija Radina. Tu je bio i potpis Vesne Vučemilović", rekao je Hrvoje Krešić, gost Dnevnika Nove TV.

Ne očekuje se dolazak Milanovića

Nitko od današnjih najvećih aktera nije davao izjave.

"Mislim da je to bio njihov prešutni dogovor. Nisam siguran da bi imali što lijepo za reći jedan od drugome nakon toga. Prošli put, 2020. godine, je bila konferencija za medije i to je trajalo. Tamo se obradilo nekoliko tema, čak su si međusobno i čestitali. Uvažavali su se, relativno srdačno se pozdravili na odlasku, no mislim da u ovakvoj situaciji preduvjeti za tako nešto ne postoje", kazao je Krešić.

Krešić je odgovorio na pitanje možemo li Milanovića očekivati u Saboru u četvrtak.

"Nismo ga vidjeli 2020. godine tako da mislim da ga ne treba niti očekivati sada. S druge strane, on jest nepredvidiv i kod njega se nikad ne zna što se može očekivati. Izglednije je da ga nećemo vidjeti u Saboru, kao što ga nismo vidjeli niti 2020.", istaknuo je.

Tvrda kohabitacija se nastavlja

Tvrda kohabitacija između Plenkovića i Milanovića nastavit će se, smatra Krešić. Smatra i kako je suradnja s Domovinskim pokretom, kojega je Milanović u prošlosti isticao, sada završena.

"Nisam siguran koliko će Milanović biti oduševljen ovakvim raspletom priče i da će i dalje Domovinski pokret doživljavati kao svoje suradnike i saveznike s kojima može nešto napraviti protiv Plenkovića. Prilično je izvjesno kako je ta priča završila. Možemo očekivati nastavak ovog sukoba.

Sigurno se Milanović sada neće u potpunosti povući i mislim da će novi okršaji krenuti najkasnije na jesen, a možda i već tijekom ljeta. Iako, ljeto obično donosi kratkotrajno zatišje vezano uz političke teme. Možda će i Milanović htjeti povući se u drugi plan da se neke druge stvari zaborave kako bi dobio novi simbolički kapital s kojim će moći nastupati u političkoj areni. Sumnjam da će u potpunosti odustati od svoje borbe, prije sve protiv Plenkovića", zaključio je Krešić.

