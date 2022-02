Zbog dara u vrijednosti od pola milijuna kuna, Gong je prijavio guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) Borisa Vujčića Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Međutim, za Povjerenstvo tu nema ničega spornog prema aktualnom Zakonu o sprečavanju sukoba interesa.

Nakon što je guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić ažurirao podatke u svojoj imovinskoj kartici nekima je za oko zapelo da se među brojnim izmjenama koje je prijavio nalazi i primitak od 511.020 kuna. Riječ je o Nagradi Lamfalussy Izvršnog odbora Mađarske narodne banke (MNB) koju je Vujčić dobio za 2021. godinu.



Nagrada je nazvana po ''ocu eura'' barunu Alexandreu Lamfalussyju, a dodjeljuje se radi ''izvanrednih profesionalnih učinaka i životnih postignuća pojedinaca na međunarodnoj sceni koja utječu na rad središnjih banaka i općenito funkcioniranje međunarodnog financijskog sustava''.



Vujčić je nagrađen za reformu monetarne politike koja je omogućila stabilnost kune prema euru što je omogućilo pridruživanje Hrvatske Europskom tečajnom mehanizmu, a istaknuta je i njegova ključna uloga zamjenika glavnog pregovarača s Europskom unijom (EU).



Iznos od pola milijuna kuna poprilična je svota novca, a među onima koji su se zapitali potpada li navedena novčana nagrada pod definiciju dara iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa ili ne, našao se Gong, koji je kako bi se to razjasnilo postavio upit Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa.

Podsjetimo, Zakon u članku 15. uređuje primanje darova, pri čemu navodi da se darom smatra novac, stvari bez obzira na njihovu vrijednost, prava i usluge dane bez naknade koje obveznika dovode ili mogu dovesti u odnos zavisnosti ili kod njega stvaraju obvezu prema darovatelju. Prema Zakonu obveznik smije zadržati samo dar simbolične vrijednosti i to najviše u vrijednosti do 500 kuna, a ne smije primiti takav dar kada je on u novcu, bez obzira na iznos, te vrijednosnicu i dragocjenu kovinu.

Iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Gongu su kratko odgovorili da se, sukladno članku 15. stavku 2., ne smatraju darovima, u smislu ovog Zakona, uobičajeni darovi između članova obitelji, rodbine i prijatelja te državna i međunarodna priznanja, odličja i nagrade.



No, u Gongu smatraju spornom ovu odredbu koja, kako kažu, ''vidljivo je to sada iz slučaja Vujčić, omogućuje stjecanje velikih novčanih iznosa i time se dužnosnike potencijalno dovodi u odnos zavisnosti, u kojem se stvara obaveza prema darivatelju''.

Drugi problem navedene odredbe jest taj da, ''dok se državna i međunarodna priznanja, odličja i nagrade ne smatraju darovima, ona dobivena od strane tijela lokalne samouprave ulaze u zakonsku definiciju dara'', upozoravaju iz Gonga. Podsjetili su tako da je Povjerenstvo 2018. godine zaključilo da Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, primio nedopušteni dar u iznosu od 50.000 kuna iz Proračuna grada Zagreba po osnovi Nagrade Grada Zagreba.

''Dodatno, u ovom konkretnom slučaju nagrade guverneru upitno je koliko je ovakva nagrada osobna, ako se dodijeljuje pojednicu isključivo zbog obavljanja njegove javne, dužnosničke, guvernerske funkcije'', smatraju u Gongu.



''Ovom nagradom Izvršni odbor MNB-a želi Vam odati priznanje za postignuća kao guverneru Hrvatske narodne banke, odnosno za reformu hrvatske monetarne politike koja je omogućila stabilnost hrvatske kune u odnosu na euro, što je dovelo do pridruživanja Hrvatske mehanizmu ERM II prošlog ljeta'', navodi se u obrazloženju nagrade.



A za razliku od hrvatskog guvernera koji je novčani iznos zadržao, austrijski guverner je svoj iznos koji je dobio za nagradu donirao, smatrajući da bi se u protivnom ugrozila neovisnost centralne banke.

Riječ o tadašnjem predsjedniku austrijske centralne banke Ewaldu Nowotnyju koji je nekoliko godina primio istu nagradu, ali je nije zadržao. On je dobiveni iznos od 60.000 eura darovao Srednjoeuropskom sveučilištu (CEU) u Budimpešti da se ne bi u pitanje dovela neovisnost banke. ''Donirajući sredstva sveučilištu, poslana je prešutna kritika Orbanu'', pisali su tada austrijski mediji imajući na umu snažan utjecaj mađarske vlade na centralnu banku.



Zašto je guverner Vujčić zadržao nagradu ili možda ipak s njom ima neke druge planove i zašto (ne) strahuje da bi ta nagrada mogla utjecati na neovisnost središnje banke, pitanja su iz upita koji smo poslali HNB-u i na koja još čekamo odgovore.