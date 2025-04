Greben anticiklone u subotu će postupno oslabjeti, a sa sjevera će se primicati hladna fronta iza koje će prodirati hladan zrak arktičkog porijekla. Potkraj subote fronta će najprije zahvatiti sjeverni dio zemlje, a već u nedjelju brzo stići na jugoistok Europe. Iza fronte u naše će krajeve s jakom sjevernom strujom pritjecati zamjetno hladniji zrak.



Ujutro i prijepodne posvuda će prevladavati sunčano. Vjetar većinom slab, a najniža jutarnja temperatura od 3 do 6, u gorskom području i unutrašnjosti istre od 0 do 3, na Jadranu od 7 do 13 Celzijevih stupnjeva.



U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne pretežno sunčano i toplo uz najvišu temperaturu od 20 do 22 stupnja. Navečer i u noći sa sjevera porast naoblake, zatim mjestimice kiša, a vjetar će naglo okrenuti na umjeren i jak sjeverac i sjeveroistočnjak.



Slično vrijeme očekuje se i u istočnim predjelima. Veći dio dana pretežno sunčano i toplo i do 21 stupnja. Navečer i u noći naoblačenje, mjestimice kiša, a naglo zapuhati i jak sjeverac.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu većinom sunčano, vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura od 18 do 20 stupnjeva.



U subotu u Dalmaciji pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, a temperatura od 18 do 21 stupnja.

Vrijeme idućih dana

U nedjelju u unutrašnjosti vjetrovito i osjetno hladnije uz jak na udare i olujan sjeverac i sjeveroistočnjak. Uglavnom do sredine dana ponegdje kiša, u gorju i snijeg, a poslijepodne na sjeveru može biti i pokojeg pljuska. Od ponedjeljka sunčanije uz promjenljivu naoblaku. Uglavnom u utorak može pasti i malo kiše. Vjetar će oslabjeti, a jutra biti hladna u moguć mraz. Dnevna temperatura od utorka u porastu.



Na Jadranu u nedjelju vrlo vjetrovito i zamjetno hladnije. Mjestimice kiša i to uglavnom u prvom dijelu dana, a prema jugu može biti i grmljavine. Puhat će jaka i olujna bura, pod Velebitom i s orkanskim udarima. Od ponedjeljka sunčanije, bura će postupno oslabjeti, a temperatura od utorka u porastu.



U većem dijelu sljedećeg tjedna u unutrašnjosti djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Do sredine tjedna osjetno hladnije, a na Jadranu vjetrovito uz buru. U unutrašnjosti još ponegdje može pasti malo kiše, a u višim predjelima i snijeg. Čini se da će ipak prema sljedećem vikendu ponovno biti više sunca i zamjeno toplije.