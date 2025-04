Kerum opet mora na vozački, a jedan kandidat na kazne troši stotine eura: Ima i onih s optužbama za mito i korupciju

Zbog skupljenih negativnih bodova Željko Kerum mora opet na vozački ispit.

"Nije to problem ali ja ću vozački položiti, mislim da ga ne trebam polagati zato što ja nisam vozio ta vozila, netko ih je vozio drugi. Nismo prijavili tko je, a ja sam kao direktor društva odgovorna osoba i zbog toga su meni bodovi stavljeni, ja sam čist 1/1", rekao je Željko Kerum, kandidat za gradonačelnika Splita (HGS).

Zato će tražiti reviziju sudskog postupka - poručuje.

Prometne kazne skuplja i SDP-ov Tonći Restović. U posljednje tri godine - njih 15.

U telefonskom razgovoru tek kratko je poručio - nije on jedini vozač spornog automobila, niti su sve kazne za prebrzu vožnju. Ima i onih za nedostavljanje informacija o vozaču.

Još pet godina na čelu Nove Gradiške želi bivši SDP-ovac Vinko Grgić. On je usred korone uhićen u aferi Janaf, unatoč tome, osvojio je mandat. Sad ide i po treći.

"Napredujemo u svim segmentima, to je vidljivo. Tu je podrška ozbiljna. Za 50-ak dana, 45 - 50, vidjet ćemo jesam li bio u pravu", rekao je Vinko Grgić, gradonačelnik Nove Gradiške (nez.).

Po treći mandat gradonačelnika Kutine ide bivši HDZ-ovac Zlatko Babić. S teretom optužnice da je podmićivao zastupnike i trgovao utjecajem.

Utega ima i kod onih koji žele opet biti župani.

Nezavisnog Stjepana Kožića podržava HDZ - a sudi mu se jer je na račun županije počastio bolničko osoblje koje ga je liječilo.

"S obzirom da nema pravomoćne presude, mogu se kandidirati. obzirom da mi se u 20 godina samo ovo stavlja na teret, to pokazuje da je moj rad bio izuzetno transparentan", rekao je Stjepan Kožić, zagrebački župan (nez./HDZ)

Želi li opet biti župan - još nije odlučio Matija Posavec. No i nakon sumnji za uzimanje mita - dobio je povjerenje birača.

Matija Posavec Foto: Dnevnik Nove TV

"To je bila jedna poruka građana i birača što misle o tom procesu, o takvom načinu političkih eliminacija, to je meni velika odgovornost i ne mislim da će igrati ulogu, a osobno bi volio da se to riješi do izbora", rekao je Matija Posavec, međimurski župan.

Izbore je tada Posavec dobio s podrškom od 80 posto, a velikoj pobjedi nada se i SDP-ov Neven Bosilj. On je pod istragom Uskoka zbog sumnje za trgovanje utjecajem. Spis star tri godine vadi se iz ladice pred izbore, uvjerava Bosilj.

Neven Bosilj Foto: Dnevnik Nove TV

"Ovo je nešto što se događa i u Erdoganovoj Turskoj, a događa se očito i u Hrvatskoj. Ne da vjerujem u pobjedu, nego su reakcije takve da će to biti jedna od najvećih pobjeda sigurno u gradu Varaždinu", rekao je Neven Bosilj, gradonačelnik Varaždina (SDP).

Brže od pravosuđa - sve će reći - birači.