Konzervativne udruge poput U ime obitelji, Grozd, Vigilare, ostale su bez potpore Zaklade koja ih je izdašno financirala. Zaklada se okrenula mladim snagama čiji je rad usmjeren na neposredno pomaganje u zajednici.

Studentski katolički centar Palma moći će odraditi još mnogo volonterskih akcija zahvaljujući između ostalog i novcu zaklade Rhema.

''Kada organiziramo akcije za mlade, nama su često potrebni različiti materijali. Na primjer u volonterskim akcijama da biste okrečili siromašnim ljudima kuću morate kupit nekakve materijale. Isto tako potrebni su nam neki tehnički uredski materijali i slično, ali jedan dio financija svakako odlazi na plaće zaposlenika'', pojašnjava Dominik Knezović, iz Palme.

Novac iz Zaklade olakšat će rad i iz dana u dan sve brojnijoj udruzi Nanovo rođeni koja osim s mladima iz župe radi i s problematičnim mladim ljudima.

''Najponosniji sam na promjene života. Konkretno kad smo tražili od ravnatelja osnovne škole ovdje u Botincu da nam iznajmi dvoranu za treninge on je bio šokiran kad je vidio imena i prezimena članova naše zajednice. To su bili najproblematičniji članovi koji su danas uzorni'', rekao je Matija Ricov iz udruge Nanovo rođeni.

Mlade snage profitirale su vjerojatno i zbog, doduše dosada nepriznatog, ali izglednog sukoba konzervativaca, kao i sukoba unutar same inicijative Narod odlučuje. Nekad najaktivniji članovi u posljednje se vrijeme ne pojavljuju s njima.

Iz Narod odlučuje i Grozda tvrde da nema sukoba, ali potvrđuju - nema ni sloge.

Postoje samo oni, poput Hrasta, konzervativaca Ruže Tomašić i brojnih građana koji žele zajedništvo i oni koji to zajedništvo ne žele iako su nam svjetonazorski bliski.

To što su izgubili oko sedam posto svojega proračuna udrugu U ime obitelji ne zabrinjava.

''Žao nam je da nismo dobili sredstva ove godine, očito je zaklada ili sive eminencije oko te zaklade su zaključile da prošle godine nisu bili zadovoljni s onim što smo radili, ali ono odlučuju sami o svom novcu, Bez novca ostao je i Vigilare'', rekla je Željka Markić, iz udruge U ime obitelji.

''Zašto je to tako, ne znam niti je moje da se petljam u unutarnje stvari jedne zaklade. Javno zahvaljujem za dosadašnju podršku, želim im sve najbolje i da pomognu drugima u skladu sa svojom misijom'', kazao je Vice Batarelo.

Iz Zaklade Rhema kazali su kako žele pomagati mladim ljudima i udrugama koje su neopterećene politikom. Sve one udruge koje su ostale bez novca, svojim su se ulaskom u politiku, tako diskvalificirale same.

Što je glavni cilj ove zaklade?

Zaklada je osnovana prije pet godina, osnovala ju je grupa poduzetnika, obitelji, bračnih parova koji su naumili u svom djelovanju poticati kršćanske vrijednosti, evangelizacije i duhovnosti. Smatramo da je to bitno za hrvatsko društvo. To je bio naš motiv da osnujemo zakladu.

Koliko ćete novca ove godine podijeliti udrugama?

Ove godine će to biti 1.930.000, a nadamo se da će doći i do dva i pol milijuna do kraja godine. Lani smo uspjeli donirati oko 2.280.000.

Godinama ste financirali neke od najpoznatijih konzervativnih udruga, sada ste prestali. Zbog čega?

Radi se o U ime obitelji, Grozd, Vigilare. Dosta godinama smo ih financirali i oni su napravili zaista puno dobrih stvari. Njihova je misija isto tako evangelizacija i kršćanske vrijednosti. No, u zadnje vrijeme se njihov kurs okrenuo, prema politici, a mi u zakladi smo se orijentirali i vratili svojim osnivačkim aktima gdje smo si zacrtali da ćemo podržavati nove mlade hrvatske udruge kojih ima zaista dosta i oduševljeni smo kako djeluju i rade, kojima je osnovni cilj evangelizacija, duhovnost i taj dio posla smo spremni financirati, što ne znači da ne smatramo da je politika važnija i bitna, itekako. Nadamo se da to njih neće poremetiti. I nisu to bila neka sredstva.

Oni u politici dobivaju dovoljno sredstva i iz nekih drugih izvora.

Pa ne mislim da im je politika baš sklona, ali se nadam da će se oni snaći. Nisu to bila takva sredstva koja bi njihovu egzistenciju mogla poremetiti.

