Brojni zaposlenici City Islanda u Buzinskim krčima jutros nisu mogli uobičajenim putem do svojih radnih mjesta jer je podvožnjak bio poplavljen. U blizini se nalazi i trgovački centar, do kojeg put također vodi kroz podvožnjak. Do poplave dolazi i nekoliko puta godišnje uslijed veće količine oborina, a komunalne ekipe ovaj put satima nisu uspijevale riješiti problem.

Čitateljica koja se našla u koloni dok su tri njihova vozila ispumpavala vodu mislila je da je stvar riješena kada su automobili ispred nje krenuli kroz podvožnjak.

Poplavljen podvožnjak u Buzinu - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Međutim, onda sam shvatila da je u podvožnjaku ostalo još 40-ak centimetara vode i navirala je nova sa svih strana. Više nisam mogla nazad. Mislila sam da ću ostati potopljena jer mi automobil nije baš visok, no nekako sam uspjela proći bez posljedica. Ovo je stvarno noćna mora za vozače", kazala nam je revoltirano nakon što se ipak provukla kroz vodu koja je navirala.

Zatvoren podvožnjak u Buzinu Foto: DNEVNIK.hr

Oni koji su došli nešto kasnije nisu više mogli proći jer je, srećom, stigla i policija, koja je do daljnjeg zatvorila promet kroz podvožnjak dok se problem ne riješi. Nešto prije 10 sati stigla je informacija da je podvožnjak opet prohodan.

Već je bilo slučajeva vozača koji su zapeli automobilom u podvožnjaku jer su se brzo napunili vodom.

Poplavljen podvožnjak u Buzinu - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Posljednji put o poplavljenom podvožnjaku pisali smo u studenom prošle godine, no ništa se zapravo u suštini ne mijenja. Iz Grada Zagreba još su 2023. najavili da rade na tehničkom rješenju koje bi onemogućilo plavljenje podvožnjaka u Buzinu.

