FOTO/VIDEO Zagrebački podvožnjak koji se zatvara i zbog jutarnje rose: Noćna mora i velika opasnost za vozače, pogledajte što kažu iz Grada

Sa svakom manjom kišom dijelu Zagrepčana padne mrak na oči jer podvožnjak u tom dijelu grada ili je potopljen ili zatvoren za promet.

Problem je što je taj podvožnjak jedini put sve većem broju zaposlenika koji radi u poslovnom kompleksu u Buzinskim krčima, ali i građanima koji žele otići u kupnju u obližnji trgovački lanac.

"Kada padne kiša, ne mogu doći do posla, moram napraviti brojne prometne prekršaje kako bih automobilom došla do firme. Jednom sam čak vozila do Lučkog, zapela u ogromnoj gužvi i, naravno, zakasnila na posao. Drugi sam put odlučila projuriti poplavljenim podvožnjakom jer nije bio zatvoren za promet, i napravila sam štetu na autu. To je prava noćna mora. Čim ujutro vidim kišu, pretrnem na putu do posla jer ne znam što me čeka", ispričala je za DNEVNIK.hr jedna čitateljica iznervirana situacijom koja se ne rješava.

I pritom nije samo riječ o obilnim kišama, čak i one slabije poplave podvožnjak. Među dijelom građana koji se njime koriste već se pojavila i šala da je riječ o jedinom zagrebačkom podvožnjaku koji se zatvara i zbog jutarnje rose.

No nekima i nije baš do šale jer taj podvožnjak nanio im je veliku štetu na automobilu. Tako je početkom kolovoza muškarac zapeo u njemu. Njegov Mercedes zapeo je u vodi te se vozač nije uspio izvesti iz podvožnjaka u kojem je voda bila do koljena.

"Čovjek se može utopiti ovdje i nitko ne bu došo. Policija gleda i ode, oni su zvali HAK, pa su im rekli da gazda auta mora zvati HAK. Onaj koji pogine u autu, je l' i on isto zove?" poručio je tada zaglavljeni vozač dok je čekao pomoć.

I on nije jedini koji je zbog tog podvožnjaka imao štetu na automobilu. No nije riječ samo o šteti nego o uistinu velikoj opasnosti za vozače.

U siječnju smo objavili video vozačice koja je zapela automobilom, a unutrašnjost njezina automobila brzo se napunila vodom, što je izuzetno opasno.

Problem je što se do podvožnjaka dolazi nakon skretanja udesno s glavne ceste, ali se razina vode ne može vidjeti prije nego što se dođe do podvožnjaka, zbog čega se većina vozača odlučuje na vožnju unatrag ili okretanje. Isto tako teško je procijeniti razinu vode u potopljenom podvožnjaku te može li se automobilom sigurno proći, s čime su se susreli brojni vozači, te time i nastaju štete na automobilu.

"Gradske službe u suradnji s Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o. te Hrvatskim autocestama d.o.o., rade na tehničkom rješenju koje bi onemogućilo plavljenje podvožnjaka u Buzinu.

Također, u planu je postava dodatne prometne signalizacije koja upozorava vozače na možebitno zadržavanje vode u podvožnjaku. Također, uslijed sve češćih i obilnijih padalina kojima smo svjedoci u posljednje vrijeme, dodatna prometna signalizacija planira se postaviti i u drugim podvožnjacima na području grada Zagreba", poručili su iz Grada.