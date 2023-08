FOTO/VIDEO Požar razorio grad na Havajima: Ljudi se bacaju u ocean, tisuće evakuirano, vatrena buktinja spalila povijesnu jezgru

Strašni požar uništio je veći dio Lahaine na Mauiju, turističkog i gospodarskog središta u kojem živi oko 13.000 ljudi.

Stanovništvo je evakuirano, a gradonačelnik Richard Bissen Jr. naglasio je da je sada glavni fokus spašavanje života.

Proglašeno je izvanredno stanje te je vršiteljica dužnosti guvernera, Sylvia Luke pozvala ljude da ne putuju na otok poručivši da mjesto sada nije sigurno.

Video iz zraka pokazaje desetke sravnjenih domova i poslovnih prostora, uključujući i Front Street, gdje su se turisti okupljali kako bi kupovali i objedovali.

Footage from earlier today showing the utter Devastation in the City of Lāhainā on the Hawaiian Island of Maui due to Wildfires spread quickly by Heavy Winds from Hurricane Dora to the South; the Governor of Hawaii, Josh Green has stated that at least 6 People were Killed just in… pic.twitter.com/7JioGRtoRs