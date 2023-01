Obilna je kiša u zagrebačkom Buzinu poplavila podvožnjak i izazvala probleme u prometu.

Obilna je kiša poplavila podvožnjak u zagrebačkom prigradskom naselju Buzin te je izazvala probleme u prometu.

Do podvožnjaka se dolazi nakon skretanja udesno s glavne ceste, ali se razina vode ne može vidjeti prije nego što se do podvožnjaka dođe, zbog čega se većina vozača odlučuje na vožnju unatrag ili okretanje. Zatim se ponovo uključuju na glavnu cestu, a kako to izgleda, možete vidjeti i u videu priloženom na vrhu članka.

Ovo nije prvi put da kiša na tom mjestu izaziva probleme. Podvožnjak je u više navrata poplavljen do razine da se kroz njega ne može voziti, zbog čega se voda ispumpavala cisternom.