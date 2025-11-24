Zagrebački liječnici iznimno teškim zahvatom spasili život novorođenčeta! Majka: "Hvala dragom Bogu što ih je poslao..."

Veliki uspjeh liječnika s Rebra! Uspješno su izveli iznimno zahtjevan zahvat na novorođenčetu s izrazito velikim tumorom vrata.

Operacija je izvedena vrlo brzo nakon porođaja. U operacijskoj dvorani bilo je gotovo 20 članova medicinskog tima, a uspjeh je rezultat i detaljne pripreme.

Najvažnije od svega je - da su majka i dijete dobro.

"Mi smo porodili na tipičan način carskim rezom glavicu, vrat i dio toraksa, sve drugo je ostalo u maternici. Dakle, dijete je bilo na pola porođeno i na pola porođenog djeteta se ta manipulacija oko osiguravanja dišnog puta i radila", objasnila je Vesna Elveđi Gašparovič, voditeljica odjela babinjača.

Vesna Elveđi Gašparovič, voditeljica odjela babinjača Foto: DNEVNIK.hr

"Tumorski markeri koji su bili pozitivni su postali negativni. Mi možemo smatrati da je dijete izliječeno. Iz sigurnosnih razloga dijete će se pratiti redovito kroz prve tri godine života da budemo sigurni da je to tako", nadodala je Ruža Grizelj, pročelnica Zavoda za neonatalogiju i intenzivnu medicinu.

Za Dnevnik Nove TV o velikom uspjehu zagrebačkih liječnika govorila je i majka spašenog djeteta.

Anita, majka Foto: DNEVNIK.hr

"Napravljen je magnet da se potvrdi da se radi o tumoru, nakon čega mi je, između ostaloga, bila ponuđena i opcija prekida trudnoće koju nisam prihvatila. Odlučila sam da ću se boriti zajedno s njim. Moja poruka liječnicima je jedno veliko hvala. Mislim, prvo hvala dragom Bogu što ih je poslao, što im je dao talente za sva znanja koja su imali da iskoriste, da naprave sve što je u njihovoj moći da izvedu sve na dobro", poručila je majka Anita.

