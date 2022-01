Časne sestre u zagrebačkom Samostanu svete Klare šokirao je račun za plin za prosinac prošle godine u iznosu od 25.000 kuna, kako su navele za DNEVNIK.hr, a sada se na naš upit oglasio i Zagrebački holding.

Nakon što je DNEVNIK.hr objavio tekst o računu za plin od 25.000 kuna koji je za prosinac prošle godine ispostavljen zagrebačkom Samostanu svete Klare, te usporedio s računom od 7.433 kune, koliko su klarise primile za isto razdoblje prethodne godine, svoje je na tu temu kazao i Zagrebački holding u odgovoru na upit DNEVNIK.hr-a.

Naglasili su da se cijene plina kako u Hrvatskoj, tako i u ostatku svijeta određuju na tzv. plinskim burzama.

"Trenutno su cijene plina na svjetskim tržištima izrazito visoke, što utječe na sve svjetske opskrbljivače plinom pa tako i na opskrbljivače plina u Hrvatskoj. Primjerice cijena MV na globalnom tržištu plina u mjesecu lipnju 2021. godine iznosila je 23 eura, dok je u mjesecu prosincu iznosila 200 eura. U ovom trenutku jako je teško prognozirati što će se u budućnosti događati kada se cijene plina na svjetskim plinskim burzama mijenjaju gotovo svakodnevno", pojasnili su u Zagrebačkom holdingu.

Napomenuli su i da posljednjih dana Vlada RH i resorno ministarstvo rade na modelu kojim bi se pomoglo u rješavanju problema porasta cijena, a i sama Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o ulaže izrazite napore kako bi u granicama svojih mogućnosti zajedno sa kupcima pronašla najbolje rješenje za nastalu situaciju.

U samostanu svete Klare koji predstavlja klauzurni konteplativni red i neprofitabilnu zajednicu, živi 17 časnih sestara. Plin koriste za grijanje i kuhanje, s tim da, kako su kazale za DNEVNIK.hr, grijanje svakodnevno isključuju nekoliko sati prije odlaska na spavanje, kako bi uštedjele. Mirovinu ne primaju.

Razliku računa za Pučku kuhinju podmirit će Grad

Slična situacija dogodila se ovih dana i sa zagrebačkom Pučkom kuhinjom, kojoj je ispostavljen račun za plin od 25.000 kuna. Nakon što su mediji objavili tu informaciju, reagirali su iz Grada Zagreba te priopćili da će oni platiti taj račun.



No, visoki računi muče i poduzetnike te ostale građane i građanke koji se nadaju pomoći države. Vlada ima određene planove, no još ih razrađuje, a za to vrijeme nacionalna i lokalna vlast vodi neke svoje bitke.

Politička prepucavanja, a računi sve veći

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić je novu upravu Zagrebačkog holdinga optužio da nije reagirala kad je mogla, a da je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević preuzimanjem odgovornosti za Zagreb preuzeo odgovornost i za Plinaru, bez obzira tko joj je direktor.



Bio je to odgovor Tomaševiću koji je ranije upozorio da je HDZ-ov kadar odgovoran što plin nije kupljen prije nego što su cijene otišle u nebo.



"HDZ-ovci ne znaju o kojoj firmi se radi jer je riječ o Gradskoj plinari - Opskrba, ali znaju vrlo dobro da je direktor te firme bio Igor Pirija, HDZ-ov kadar koji je postavljen na to mjesto dok je HDZ-ov zastupnik Mario Župan bio u Nadzornom odboru Zagrebačkog holdinga", rekao je Tomašević.

Upravo je Pirija bio taj koji nije na vrijeme kupio količine plina koje je obećao isporučiti poslovnim korisnicima po cijenama koje su tada bile normalne, prije nego što su otišle u nebo, istaknuo je Tomašević.

Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a predložio je, a to je i usvojeno da Tomašević podnese izvještaj o stanju u Gradskoj plinari Zagreb od 30. lipnja do 31. prosinca 2021., a koji će sadržavati podatke o broju korisnika i sklopljenih ugovora te povećanju cijene prema poslovnim subjektima.

Zbog mogućih sudskih tužbi zbog povećanja cijena ugovornim korisnicima HDZ se sjetio savjetovati Gradskoj plinari da se storniraju računi za prosinac 2021. i ispostave novi računi po cijenama koje su bile i ugovorene u početku, a na što je Tomašević u četvrtak rekao da s veseljem prihvaća taj prijedlog kako bi malo porazgovarali o odgovornosti HDZ-ovih kadrova za poskupljenje plina.



Ćorićevu izjavu danas nije htio komentirati: ''Jučer sam rekao sve što imam na tu temu. Prepucavanje tko je tu kriv, neće pomoći nikome. Rješenje se mora naći, nema alternative. To svakako uključuje i razgovore i s Ministarstvom''.