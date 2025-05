Oni koji su prvi na udaru - liječnici obiteljske medicine - manji priljev pacijenata u posljednje vrijeme itekako osjete.

"Gripa je na odlasku i bitno je manje pacijenata sa respiratornim tegobama nego zimi što je i očekivano. Relativno su to bitno manje brojke, to su možda dva do tri dnevno, ostalo su kroničari, ozljede, alergije, kojekakvi ubodi insekata s obzirom da je došlo toplije vrijeme", kaže liječnica Dubravka Došen-Mrak.

Sporadičnih slučajeva gripe još ima, ali u ovo vrijeme dominiraju drugi respiratorni virusi.

"Prvenstveno rinovirus kao jedan cjelogodišnji uzročnik tako da postoje i dalje virusne infekcije, ali gripa to nije, kao ni infekcija covidom u ovom trenutku", rekao je Zoran Barušić, zamjenik ravnateljice Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Bolnica Foto: Dnevnik Nove TV

Iako se najčešće javljaju kod djece - imuni nisu ni odrasli..

