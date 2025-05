Mirno nedjeljno poslijepodne u zagrebačkom Središću poremetila je tučnjava nasred ulice. Šestorica mladića uzela su pravdu u svoje ruke i pretukla čovjeka jer su bili uvjereni da je pedofil.

"Vidjela sam njega, vidjela sam njih, vidjela sam da je tu bila cijela patrola klinaca koji su slikali i jedan mu je opalio šamar i odveli ga tamo preko, u šumu. Zvao je netko policiju, došle su dvije marice, dva policijska auta", ispričala je Iva te dodala da je to bila grupa od oko 10 muškaraca.

Da je riječ o pedofilu policija je demantirala, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Željka Škreblin.

"U dosadašnjem tijeku kriminalističkog istraživanja nije potvrđeno da je u događaj bila uključena bilo koja maloljetna osoba te nije utvrđena sumnja da je oštećeni 53-godišnjak ili bilo tko od uključenih osoba počinio kazneno djelo protiv spolne slobode na štetu maloljetnih osoba, kao ni bilo koje drugo kazneno djelo na štetu maloljetnih osoba", stoji u objašnjenju Policijske uprave zagrebačke.

Policija u Središću Foto: Dnevnik Nove TV

Priča o pedofilu brzo se proširila društvenim mrežama, ali i kvartom. U nedjelju je tamo bila i skupina Panter, koja namamljuje pedofile i javno ih sramoti. Kažu da su dobili dojavu da muškarac preko društvenih mreža nudi neprikladan sadržaj 14-godišnjakinji.

"Panter je sudjelovao samo u komunikaciji, nikakvog nasilja nije bilo, nismo vršili nikakvo nasilje", rekao je član skupine te odgovorio na pitanje jesu li u Panteru svjesni da njihovo ponašanje može dovesti do eskalacije daljnjeg nasilja i da potencijalno čine kazneno djelo: "Želimo reći da sve činimo po zakonu, a to što se neki sugrađani uključe – ne možemo reagirati na to."

Član Panter Hrvatska, sugovornik Foto: Dnevnik Nove TV

Policija ponovno upozorava da s njima nemaju nikakvu suradnju i napominju da takvi nasrtaji nisu uloga građana.

"Uloga građana je zapravo dojaviti policiji, odnosno Državnom odvjetništvu, da je počinjeno neko kazneno djelo. Drugi načini na koje građani eventualno sudjeluju u razrješavanju određenih kaznenih djela niti je zakonito niti je policiji u konačnici korisno. Građani su najkorisniji onda kad prijave da postoji određena sumnja", napomenuo je kriminalist Tonči Prodan.

Tonći Prodan Foto: Dnevnik Nove TV

Napadnuti 53-godišnjak prošao je s lakšim ozljedama. Protiv napadača koji su u dobi od 23 do 32 godine bit će podnesena kaznena prijava zbog sumnje u nasilničko ponašanje i oduzimanje slobode. Za svako od tih kaznenih djela prijeti im do tri godine zatvora.