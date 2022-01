Premijer Andrej Plenković te ministri i ministrice održat će redovitu sjednicu Vade četvrtkom u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu.

Nakon što je premijer Andrej Plenković dan ranije obavijestio da je postignut odgovor o nabavi borbenih vozila pješaštva Bradley, Vlada će na današnjoj sjednici i formalno donijeti odluku te Ministarstvu obrane (MORH) dati suglasnost za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u razdoblju od 2023. do 2027. godine za njihovu nabavu.

''Ukupna vrijednost ovoga programa je 196,4 milijuna dolara. U ranijoj fazi ponuda SAD-a je bila da će njihova donacija iznositi 45 milijuna dolara. No, dogovorili smo da će donacija biti 51 milijun dolara. Uplata s hrvatske strane bit će time za šest milijuna dolara manja. Ukupna uplata će biti 145,3 milijuna dolara'', kazao je Plenković na konferenciji za medije u srijedu na kojoj je iznio detalje oko nabave Bradleya za koje se zalagao i predsjednik Republike Zoran Milanović.



''Dogovor je ranije bio 62 borbena vozila, pet za obuku i 17 za popravke. Sva 62 borbena vozila će biti modernizirana i opremljena na istoj razini. Prvo je trebalo biti samo 28. Imat ćemo 22 vozila za rezervne dijelove, dakle, podigli smo ukupni broj s 84 na 89'', pobrojio je premijer.

Objasnio je da će oprema uključivati automatski top od 25 milimetara, strojnicu kalibra 7,62 te protuoklopne rakete: ''Hrvatska vojska će dobiti novu kvalitetu i biti puno bolje opremljena za ispunjavanje svojih zadaća. Sama modernizacija vozila odvijat će se u Slavonskom Brodu, Đuri Đaković, oni će s američko britanskom kroporacijom biti zaduženi za modernizaciju, odnosno da nakon što vozila budu transportirana budu modernizirana''.



''Sukladno ciljevima kao jedne od saveznice NATO-a ambicija Hrvatske je da do 2026. ima srednju pješačku brigadu. Za to naša kopnena vojska mora imati opremu pa i vozila Bradley'', kazao je premijer u srijedu.



Dio je to na neki način i neizravnog odgovora mnogima koji se pitaju zašto se s obzirom na tešku ekonomsku situaciju u kojoj se nalaze pojedini sustavi u državi u kojima nedostaje novca za poboljšavanje kvalitete usluga koje su dužni pružiti, novac opet troši u ''krive'' stvari,



Za to vrijeme građani jedva spajaju kraj s krajem, gospodarstvo muku muči, a poskupljenja, u prvom redu energenata tek slijede. Vlada, međutim, na tom polju ima neke planove, ali prave detalje još ne otkriva.



Plenković je, podsjetimo, proteklih dana najavljivao da rade na paketu pomoći: ''Vlada pozorno analizira razvoj cijena energenata i razmatramo sve opcije koje će zaštititi standard građana. Takav pristup već smo primijenili zamrzavanjem cijena goriva. U svakom slučaju, imamo instrumente zaštititi građane od skokova cijena goriva''.



''Kad je u pitanju cijena električne energije, djelovat ćemo kao Vlada u tri segmenta. Prvi su socijalni transferi, povećanje naknada onima koji su socijalno ugroženi. Riječ je o vaučerima u iznosu od 200 kuna koje danas koristi 63.000 građana. Želimo povećati opseg tih naknada i primatelja'', kazao je Plenković dan ranije na konferenciji o energetskoj sigurnosti.

Dodao je i da Vlada razmatra sve stavke koje ulaze u cijenu električne energije te sagledava porezna davanja na uslugu njezine opskrbe: ''Kad je u pitanju drugi segment, tu ćemo se osloniti na HEP, koji ima snage na svojim plećima iznijeti dio zaštite građana od udara svjetskih rasta cijena energije''.



Na sjednici će, uobičajeno, ministar zdravstva Vili Beroš te potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova i prvi čovjek Stožera za civilnu zaštitu RH Davor Božinović s kolegama i javnošću podijeliti najnovije informacije o aktualnom stanju vezanom uz koronavirus.



Kada je riječ o obnovi nakon potresa, s aktualnim stanjem upoznat će ih ministar branitelja i potpredsjednik Vlade te čelni čovjek Stožera za obnovu Tomo Medved, a Vlada će donijeti i odluku o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta.