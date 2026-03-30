Vukovar u problemima zbog propalog projekta, gradonačelnik steže remen: "Moramo vratiti pola milijuna eura kazni"

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček podnio je na sjednici Gradskog vijeća izvješće o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2025. u kojem je kao najvažnije naveo donošenje mjera za stabilizaciju gradskih financija te upozorio da se mora vratiti 560.000 eura raznih kazni.

"Ovo je faza u kojoj pokušavamo stabilizirati gradske financije nakon što smo se našli u velikim problemima zbog propalog projekta gradnje Ekonomske škole, bivše gradske vlasti. Grad Vukovara je morao donijeti nepopularne mjere koje uključuju i rezanje materijalih prava svojim zaposlenicima i smanjenje plaća kako bi vratio nagomilane dugove. U narednih godinu dana moramo još vratiti 560.000 eura raznih kazni, a riječ je o EU novcu. Vjerujem da ćemo u tome i uspjeti", kazao je Pavliček.

Po njegovim riječima, cilj je gradskih vlasti, nakon što prođe "vrijeme odricanja", vratiti se normalnom poslovanju i provedbi svih onih projekata koji su pripremljeni, trenutačno se zbog financijske situacije ne mogu provesti, a osiguravaju daljni razvoj Vukovara.

Pohvalio se rekordnom zaposlenošću na području Vukovara, dodavši da će broj zaposlenih kroz godinu samo rasti. Izrazio je i nadu u brzo pokretanje projekta izgradnje novog hotela na mjestu nekadašnjeg hotela Dunav.

"To je rak rana Vukovara. Postojeći investitori nisu se držali ugovornih obveza odnosno nisu isplatiti iznos od 1,3 milijuna eura koji su bili dužni osam dana nakon dobivanja pravovaljane građevinske dozvole. Čekali smo šest mjeseci, a potom smo bili prisiljeni raskinuti taj ugovor i u fazi smo pronalaska novog investitora", rekao je ustvrdivši kao Grad Vukovar posjeduje ogroman turistički potencijal te je gradu potreban još jedan hotel.

Odgovorio je i na pitanje što je s investitorima koje je najavljivao u predizbornoj kampanji, a koji su zainteresirani da u Vukovaru otvore nova radna mjesta.

"Investitori koje smo najavljivali u predizbornoj kampanji će definitivno doći u Vukovar. U fazama su ispitivanja proizvoda koje namjeravaju proizvoditi u našem gradu. Cilj im je otvoriti pogon u Vukovaru", kazao je Pavliček najavljujući i gradnju nadzemne garaže s više od stotinu parkirnih mjesta u Županijskoj ulici, a za što su u tijeku izmjene urbanističkih planova toga dijela grada.

Vukovarsko Gradsko vijeće na sjednici je raspravljalo i o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Vukovara, analizi stanja sustava civilne zaštite u Gradu Vukovaru u 2025. te donošenja plana razvoja sustava civilne zaštite u 2026. godini, kao i o niz drugih tema bitnih za Grad Vukovar i njegove građane.