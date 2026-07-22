Nakon oluja i nevremena slijedi stabilno vrijeme, a zatim novi preokret

Smirila se atmosfera nakon nekoliko vrlo intenzivnih vremenskih epizoda: bilo je tu od meteocunamija i plavljenja riva, do jakog i olujnog vjetra, udara munja pa i prilično opasne tuče.

Srećom, povoljnije je do kraja tjedna. Osobito petak, subota kad će u većini zemlje i prevladavati sunčano, a istodobno ne bi trebalo biti i previše vruće. Rijetki su postali ti ljetni dani kad imamo najbolje od oba svijeta. I stabilno i ugodno vrijeme.

Jutro

U četvrtak ponešto promjenjivije, osobito u kopnenom području, dijelom i na sjevernom Jadranu. U unutrašnjosti je mjestimice moguća kiša ili pljuskovi, no većinom kasnije. Na moru više sunca, osobito u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, u početku na jugu još može biti malo bure, potom će puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 12 do 15, u gorju 10ak stupnjeva, dok će na Jadranu biti od 17 do 22.

Središnja Hrvatska

Sredinom dana i poslijepodne u kopnenom području mogući su pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura očekuje se oko 26, 27 stupnjeva.

Slavonija

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također promjenjivo, tijekom dana uz poneki lokalni pljusak: oni praćeni grmljavinom izgledniji su prema večeri. Vjetar slab, a temperatura, danju oko 27 stupnjeva.

Sjeverni Jadran

Promjenjivo će biti i u gorskoj Hrvatskoj, sunčanije na sjevernom Jadranu gdje će tijekom dana biti tek umjerene naoblake. Na moru pri tom rijetko i poneki kraći pljusak i grmljavina, izglednije u unutrašnjosti Istre. U gorju su pak šanse za pljuskove praćene grmljavinom veće, osobito u Gorskom kotaru. U gorju slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na moru u četvrtak mjestimice umjeren jugozapadni. Temperatura će biti od 23 do 26 u gorskoj Hrvatskoj, a između 28 i 31 stupanj na sjevernom Jadranu.

Dalmacija

U Dalmaciji će se zadržati sunčano, tek prolazno uz umjerenu naoblaku. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 28 do 32 stupnja.

Temperatura mora i UV indeks

Temperatura mora je većinom između 25 i 27, danas jedino u Šibeniku nešto svježije, 23. Uz promjenjivu naoblaku prosječni dnevni UV-indeks će u četvrtak biti umjeren do visok, a na jugu zemlje vrlo visok.

Tri dana kopno

Kraj tjedna donosi nam pretežno sunčano i ugodno vrijeme, uz dnevni razvoj oblaka. U petak će puhati sjeverac uz koji će temperatura biti oko 25, u subotu mirnije i malo toplije, 28, a u nedjelju nam stiže naoblačenje sa zapada i nova promjena vremena s kišom i pljuskovima.

Tri dana more

I na Jadran oće u petak i subotu prevladavati sunčano, no toplije nego u unutrašnjosti, blizu 30. U petak će duž obale zapuhati umjerena i jaka bura, lokalno s olujnim udarima. U subotu sredinom dana vjetar okreće na umjeren jugozapadni, a nedjelju na jugo, ponegdje jako, s kojim i na more stiže promjena. Bit će kiše i grmljavniskih pljuskova.

Sljedeći tjedan

Čini se prolazno jer prema trenutnim izračunima u sljedećem tjednu bi tereblo biti lijepo: dosta sunca i topline, osobito prema sredni tjedna, tamo negdje od utorka. Pritom se ne očekuje i neka velika vrućina.