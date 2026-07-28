Trebate novo računalo? Evo kada je laptop bolji izbor, a kada stolno računalo ima prednost

Kod kupovine tehnologije čak i dvije naizgled vrlo slične opcije mogu dovesti do toga da se odabere pogrešna ako niste odradili pravovremeno istraživanje. Uz savjete i preporuke, krajnja odluka ovisit će o tome što stvarno tražite od uređaja i kakve su vaše osobne potrebe. U tome vam može pomoći i ponuda specijaliziranih trgovina poput Comela, gdje možete pronaći različita tehnološka rješenja.

Prije bilo kakve odluke uvijek je najbolje prvo istražiti ponudu, a velik izbor laptopa i stolnih računala, kao i ostale tehnologije, proučite i na stranici Bijelo Jaje.

Mobilnost, praktičnost i jednostavno korištenje glavne su prednosti laptopa

Laptop je idealan za korisnike kojima je važna fleksibilnost. Studenti, poslovni korisnici, osobe koje često rade s različitih lokacija ili svi koji žele imati računalo uvijek dostupno u pokretu najčešće će više profitirati od laptopa.

Uz to se veže i činjenica da, za razliku od stolnog računala, laptop može nastaviti raditi i kada nema napajanja. Baterija pruža dodatnu sigurnost tijekom nestanka struje ili rada na lokacijama gdje utičnica nije dostupna.

COMEL d.o.o. Foto: PR

Prednost laptopa je i to što dolazi kao gotovo kompletno rješenje. U jednom uređaju dobivate ekran, tipkovnicu, zvučnike, kameru i bateriju. Nema potrebe za dodatnim komponentama, što ga čini praktičnim i za manje prostore.

Za one koji od uređaja traže više pravi je izbor stolno računalo

Stolno računalo bolji je izbor za korisnike kojima su najvažnije performanse, mogućnost proširenja i dugoročna prilagodba uređaja. Posebno je popularno među gamerima, kreativnim profesionalcima i korisnicima koji rade s velikim količinama podataka ili zahtjevnijim programima.

Jedna od najvećih prednosti stolnog računala je mogućnost nadogradnje. Umjesto kupnje potpuno novog uređaja često je moguće zamijeniti samo određenu komponentu i tako produžiti životni vijek računala.

Također, stolna računala obično nude veći ekran i ugodniji rad za stolom, što može biti važna prednost za osobe koje provode mnogo sati dnevno ispred računala.

COMEL d.o.o. Foto: PR

Na što obratiti pažnju bez obzira na to koji uređaj kupujete

Bez obzira na to odlučite li se za laptop ili stolno računalo, prije kupnje važno je obratiti pažnju na nekoliko ključnih značajki.

Procesor je jedna od najvažnijih komponenti jer utječe na brzinu i ukupne performanse uređaja. Za osnovne zadatke poput pregledavanja interneta, pisanja dokumenata i gledanja sadržaja dovoljan je uređaj srednje klase, dok će korisnici koji rade s fotografijama, videom, 3D programima ili igraju zahtjevnije igre trebati snažniji procesor i grafičku karticu.

Važnu ulogu ima i količina radne memorije (RAM) jer ona utječe na mogućnost istovremenog korištenja više programa. Također, SSD pohrana danas je gotovo neizostavna jer omogućuje brže pokretanje sustava i aplikacija u odnosu na starije vrste pohrane.

Kod laptopa dodatno treba provjeriti trajanje baterije, kvalitetu zaslona, težinu uređaja i mogućnosti povezivanja, dok je kod stolnih računala važno razmotriti prostor koji imate na raspolaganju, kvalitetu dodatnih komponenti i mogućnost budućih nadogradnji. Ponudu laptopa i stolnih računala istražite na stranici Bijelo Jaje.