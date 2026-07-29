Krađe, pljačke i prevare: Lažni psiholog pokušavao "pomoći" ljudima stradalim u požaru, uhićen je, i nije jedini

Francuska se suočava s neviđenom sezonom šumskih požara. Izgorjela površina već je premašila prethodnu rekordnu 2022. godinu.

Veliki požar zapadno od Bordeauxa koji je izazvao masovne evakuacije francuski su vatrogasci uspjeli zadržati pod kontrolom, no vatra bi se mogla rasplamsati jer se očekuju vjetrovi i porast temperatura.

Šumski požar u području Landesa zapadno od Bordeauxa, popularnog turističkog odredišta, uništio je 42.000 hektara uglavnom borovih šuma, nakon sušnog razdoblja uzrokovanog nizom toplinskih valova.

Požar u Francuskoj Foto: Afp

Strah od novog toplinskog vala

Meteo-France objavio je da se očekuje da će temperature u tom području u srijedu dosegnuti 42 Celzijeva stupnja, dok će suhi vjetrovi s jugozapada ujutro i sa zapada poslijepodne vjerojatno rasplamsati požare, rekla je Sophie Brocas, prefektica departmana Gironde.

U ovom požaru izgorjelo je nekoliko stotina kuća. Vlasti su evakuirale oko 220.000 ljudi, uključujući turiste i lokalno stanovništvo, zato što je požar prijetio poluotoku Cap Ferret na atlantskoj obali, do kojeg se može doći samo jednom cestom. Stotine ljudi napustile su područje posebno unajmljenim trajektima.

Nekoliko tisuća ljudi južno od regije dobilo je dopuštenje za povratak dok su vatrogasci gasili manji požar u blizini Biscarrossea.

Nekoliko tvrtki u predgrađu povijesnog grada Bordeauxa preventivno je zatvorilo svoje poslovnice jer se vatra približila na 15 kilometara od gradskog područja.

Požar u Francuskoj Foto: Afp

Lažno predstavljanje

Dok se stotine tisuća ljudi bore za goli život i strepe za svoju imovinu, pojedinci bezobzirno koriste vrijeme i priliku za kriminalne aktivnosti i pljačku, no policija je neke već uspjela uhvatiti.

U velikom izložbenom centru u Bordeauxu, gdje tisuće uznemirenih i ranjivih ljudi čekaju vijesti o domovima koje su morali napustiti, evakuiranim osobama prišao je muškarac i ponudio im plaćene seanse savjetovanja predstavljajući se kao psiholog volonter.

Policija je za Sky News izjavila da je muškarac glumio stručnjaka, a zapravo se lažno predstavljao kako bi prevario ljude u trenutku njihove najveće nevolje. Uhićen je.

Lažni psiholog našao u pritvoru zajedno s dvojicom muškaraca uhićenih nekoliko dana ranije zbog krađe zaliha hrane namijenjenih stradalima u katastrofi.

Požar - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Le Haillan je predgrađe sjeverozapadno od Bordeauxa, a tamošnji su stanovnici također primili nalog za evakuaciju u subotu u tri sata ujutro. Sljedećeg je dana ondje zaustavljena žena s torbom u kojoj su se nalazili nakit, alat i drugi predmeti. S obzirom na to da nije mogla dokazati podrijetlo tih stvari, uhićena je i pritvorena zbog sumnje na posjedovanje ukradene robe, kazala je policija.