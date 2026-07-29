O Poljaku koji je vandalizirao kip Gospe u Međugorju oglasila se policija: Evo za što ga sumnjiče

Policija Hercegovačko-neretvanske županije sumnjiči 31-godišnjeg poljskog državljanina za tri kaznena djela povezana s nizom incidenata u Međugorju, među kojima su skrnavljenje Gospina kipa na Podbrdu, paljenje vanjskog oltara crkve sv. Jakova te oštećenje još nekoliko mjesta.

Kako je u srijedu priopćio MUP Hercegovačko-neretvanske županije, policija u Čitluku od policijske uprave Ljubuški preuzela je poljskog državljanina B. W. K. (1995.) zbog sumnje da je počinio kaznena djela izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te izazivanje opće opasnosti.

Poljak je lišen slobode i zadržan u službenim prostorijama Policijske postaje Čitluk.

Vandalizam u Međugorju Foto: La Luce di Maria﻿ / Facebook

On će tijekom dana biti predan Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje će biti ispitan.

Tužiteljstvo BiH ranije je potvrdilo da je preuzelo vođenje ovoga predmeta zbog sumnje na kazneno djelo oštećenja ili rušenja vjerskih objekata iz Kaznenog zakona BiH.

Za to kazneno djelo propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Tridesetjednogodišnjak se dovodi u vezu s oskvrnućem Gospina kipa na Podbrdu, oštećenjem drugih vjerskih obilježja i mjesta molitve te paljenjem vanjskog oltara crkve sv. Jakova. Prema navodima lokalnih medija, i ranije je boravio u Međugorju kao hodočasnik.

Pročitajte i ovo "BILO JE JAKO BOLNO" Svećenik o vandalizmu u Međugorju: "Ovo je dokaz da se moramo nastaviti moliti"

Pročitajte i ovo OSUMNJIČEN ZA VANDALIZAM Tko je uhićeni Poljak? Prije devet godina iz Varšave je pješačio u Međugorje...

Unatoč vandalizmu, molitveni život u jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih mjesta nastavljen je već istoga dana. Gospin kip na Podbrdu očišćen je od crne boje i uvredljivih poruka, a tijekom cijeloga dana i noći prema mjestu ukazanja pristizali su vjernici.

Štićenici zajednice Cenacolo u srijedu su nastavili čistiti manji kip Gospe kod tzv. Plavog križa na Podbrdu, gdje su dan ranije očistili i središnji Gospin koji je postavljen na mjestu za koje vidjelice tvrde da im se prvi put ukazala Gospa.

Očišćen je i saniran vanjski oltar crkve sv. Jakova koji je počinitelj u ranim jutarnjim satima polio zapaljivom tekućinom i zapalio. Manje od 15 sati nakon napada prostor ispred oltara ponovno je bio ispunjen hodočasnicima. Ondje je u utorak navečer održan redoviti molitveni program, a tako je nastavljeno i danas.

Generalni ministar Reda manje braće fra Massimo Fusarelli uputio je pismo potpore hercegovačkim franjevcima u Međugorju. Poručio je da su nakon oskvrnuća mjesta molitve u njihovim molitvama te je pozvao da ova kušnja postane prilika za još snažnije svjedočanstvo mira, pomirenja i nade.