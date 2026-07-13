Stižu vrućine do 33 stupnja: Pogledajte kakvo nas vrijeme sutra očekuje

Ljeto je u punom zamahu, sljedećih nekoliko dana temperatura će još malo porasti, osobito na jugu, a nekakav ovotjedni vrhunac prema trenutnim izračunima bio bi u petak, ili na moru, odnosno u Dalmaciji u subotu kad bi temperatura lokalno i premašila 35 stupnjeva.

Za sad izgleda da nas tijekom vikenda očekuje i promjena vremena, osvježenje, no prognoza još uvijek i nije pretjerano pouzdana za to razdoblje pa ćemo je uzeti s dozom rezerve. Ono što je sigurnije je sredina tjedna kad će biti i dosta sunca i vruće, iako, u kopnenom području prije svega može biti i poslijepodnevnih lokalnih pljuskova, jer atmosfera nije jako stabilna. Poneki pljusak, na sjevernom Jadranu uglavnom bit će moguć u četvrtak.

Novo jutro, većinom sunčano, osobito na moru, malo oblaka i u kopnenom području, više će ih biti u dnevnom razvoju poslijepodne. Vjetar u početku dosta slab, na jugu burin ili slaba bura, sjevernije jugoistočni, i to većinom na otvorenom moru. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti između 15 i 18, a na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva.

Vrijeme sutra

Dosta sunčano će biti veći dio dana. A poslijepodne i navečer uz više oblaka na kopnu može biti i lokalnih pljuskova, ovdje na sjeverozapadu moguće izraženijih. Nije isključena niti mogućnost tuče. Vjetar slab do umjeren s juga, uz pljuskove prolazno jači sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura će biti oko 32 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također sunčano tijekom dana, uz dnevni razvoj oblaka i mogućnost za poneki pljusak poslijepodne i navečer. Uz vjetar s juga temperatura ovdje može i do 33 stupnja u najtoplijem dijelu dana.

Dovoljno sunca očekuje naravno i gorsku Hrvatsku i sjeverni Jadran. Uglavnom će biti visokih, prozirnih oblaka, a poneki pljusak mogao bi se zalomiti eventualno u gorju. Bit će većinom i vruće, osobito na moru. Puhat će jugozapadnjak, dok će dnevna temperatura biti, u gorju oko 29, 30, a na sjevernom Jadranu između 31 i 33 stupnja.

U Dalmaciji najsunčanije i najviše vruće. Ovdje lokalno temperatura već sutra ide i do 34. Kao i u većini zemlje i u Dalmaciji će danju puhati uglavnom slab do umjeren jugozapadnjak.

Temperatura mora je između 25 i 27 stupnjeva, mnogima ugodno za kupanje. UV-indeks će ponovno biti visok ili vrlo visok. U najzapadnijim krajevima gdje se poslijepodne očekuje nešto naoblake i prosječni dnevni UV-indeks je onda malo niži nego drugdje u zemlji.

I u nastavku tjedna vrijeme na kopnu barem djelomice, a često zapravo i pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka, ponegdje su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab, a temperatura ovisno od dana, na mjestima mrvicu viša nego do sad. U prosjeku, to je tu negdje, no na pojedinim lokacijama moguće je da bude i više vruće.

Na Jadranu će pljuskova biti eventualno u četvrtak i to uglavnom na sjevernom dijelu, a rjeđe južnije. Inače, ovaj tjedan će na moru većinom prevladavati sunčano i vruće te vrlo vruće, posebno u Dalmaciji. U srijedu i petak puhat će umjeren jugozapadnjak, a u četvrtak prolazno bura i sjeverozapadni vjetar.

Vrijeme bi se značajnije moglo mijenjati za vikend, u smislu kiše i osvježenja, no o tom više sljedećih dana kad izračuni budu stabilniji, a prognoza pouzdanija. Za sad, još smo u ovom sunčanom i dosta vrućem ljetnom periodu.