Nestabilno vrijeme vraća se u dio Hrvatske: Meteorolog otkrio kad nas očekuje značajnija promjena vremena

Najviše sunčana vremena u utorak su zabilježena na istoku i jugu, osobito u Dalmaciji gdje je bilo i najviše vruće.

Postaja u Rašćanima izmjerila je 35 stupnjeva u 14 sati. Istodobno, sa sjeverozapada su postupno stizali i kišni oblaci. Iako u polju malo povišenog tlaka cijeli ovaj tjedan, po visni povremeno pristiže i vlažan, nestabilan zrak zbog čega se na mjestima stvaraju i uvjeti za pljuskove s grmljavinom: uglavnom u kopnenom podurčju, rjeđe duž Jadrana.

Jača promjena vremena koja bi donijela i kakvo takvo osvježenje, stiže za vikend i ponovno se čini da će najvećim dijelom zahvatiti kopnene krajeve, dok će se na moru nastaviti tek neznatno manje vruće vrijeme.

U srijedu ujutro, u unutrašnjosti većinom djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku, ali i nestabilno. Moguć je poneki pljusak, mada su veće šanse za to kasnije tijekom dana. Na Jadranu, a osobito južnom će prevladavati vedro. Na sjevernom dijelu isto kao i u unutrašnjosti stoji mogućnost za poneki pljusak. Vjetar u početku generalno slab, burin ponegdje uz obalu: no u principu dosta mirno. Prema sredini dana zapuhat će jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti će biti od 16 do 21, a na moru između 22 i 25 stupnjeva.

Središnja Hrvatska

Sredinom dana i poslijepodne na kopnu su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, uz ponešto promjenjive naoblake. Bez značajnijeg vjetra, osim možda uz pljusak kad na kratko može biti pojačan. Temperatura oko 30 stupnjeva. Vruće, ali manje nego u utorak.

Slavonija

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu može biti pljuskova, pongdje i grmljavine. Tijekom dana i sunce i promjenjiva naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a temperatura preko 30 stupnjeva.

Sjeverni Jadran

U gorskoj Hrvatskoj u srijedu poslijepodne promjenjivo oblačno i nestabilno, uz lokalne pljuskove s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu sunčanije, no krajem dana isto može biti pljuskova. Puhat će jugozapadnjak, uz koji će temperatura biti između 30 i 32 stupnja. U gorju od 27 do 29.

Dalmacija

U Dalmaciji će prevladavati sunčano, na jugu i potpuno vedro. Puhat će jugozapadnjak i jugo, a temperatura će biti od 31 do 34 stupnja. Zbog visoke i noćne i dnevne temperature, na snazi je za obalno područje Hrvatske sutra žuti Meteoalarm, a izdano je i Upozorenje na opsasnost od toplinskog vala.

Temperatura

Iako dosta toplo, more ipak je ugodno, temperatura je između 25 i 27 stupnjeva. Svakako se treba držati hlada, barem sredinom dana kad su sunčeve zrake najokomitije na Zemlju. UV indeks će sutra u nizinama unutrašnjosti biti visok, a u gorju i na Jadranu još jednom vrlo visok.

Tri dana kopno

Vrijeme će i u četvrtak biti nestabilno, prvi dio dana s pljuskovima: potom će se smirivati pa nas u petak očekuje sunčanije, ali ponovno i više vruće. Subota nosi početak promjene koja će najvećim dijelom zahvatiti unutrašnjost. Ponegdje pljuskovi, a zatim i nešto svježiji zrak sa sjevera.

Tri dana more

Na Jadranu u noći na četvrtak i u četvrtak prijepodne mjestimice kiša ili pljuskovi, uz prolazno jak sjeverozapadnjak i buru. Poslijepodne većinom suho i djelomice sunčano. U petak će uz južinu sunčano i prevladavati. U subotu, uglavnom na sjevernom dijelu može biti pljuskova. A i vjetar će ponovno okrenuti na sjeverozapadnjak i buru. Svih dana će se zadržati prilično vruće.

Sljedeći tjedan

Jača promjena koja bi donijela osvježenje, stiže za vikend, no čini se da će se manje vruće iza vikenda zadržati pretežno u kopnenom području.