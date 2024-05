Vrijeme će i dalje biti nestabilno uz puno sunca, ali i kiše: Detalje donosi meteorolog Nikola Vikić-Topić

Tlak zraka će nad našim dijelom Europe sutra nastaviti padati, što znači da nam slabi anticiklona koja je za vikend donijela puno sunca i topline. U nedjelju je bilo između 23 i 27 stupnjeva. Ovaj tjedan, kao što smo već rekli, nestabilnije i promjenjivije, ali i dalje uz sunčana razdoblja.



U utorak će prijepodne biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, a na obali i pljuskove s grmljavinom. Najviše sunca može se očekivati na sjeveru Hrvatske - u Zagorju, Međimurju i Podravini.Na kopnu će vjetar biti slab, a na obali slab do umjeren. Na sjeveru će puhati bura, a u Dalmaciji jugo. Najniža temperatura bit će oko 11 u unutrašnjosti te oko 17 Celzijevih stupnjeva na obali.



U drugom dijelu dana u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj će se razvedravati, bit će sve više sunca i sve je manja mogućnost za kišu, no ne može se isključiti još poneki kratak pljusak i u tim popodnevnim satima. Puhat će slab vjetar, s jugoistoka, a temperatura će rasti do 20 stupnjeva.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će biti manje oblaka nego ujutro. Osobito će se razvedravati nakon 15 sati, a dotad još može pasti poneki kratak pljusak. Ovdje će biti malo toplije nego na zapadu, uglavnom između 20 i 22, a vjetar slab do umjeren jugoistočni.

U Istri, Primorju i gorju poslijepodne će početi pretežno oblačno, s time da će više oblaka biti u Gorskom kotaru i Lici pa je tamo i veća mogućnost za povremenu kišu i pljuskove, dok će se na obali postupno razvedravati uz sve više sunca i samo još poneki lokalan pljusak. Do večeri će kiša posvuda prestati. Na sjeveru će puhati umjerena bura, a na jugu jugo. I posvuda će biti manje toplo nego u ponedjeljak i posljednjih dana. Na obali temperatura uglavnom oko 20, a u gorju od 14 do 18.

U Dalmaciji će utorak biti djelomice do pretežno sunčan. Na obali uz više sunca u popodnevnim satima te samo rijetko poneki lokalan pljusak, dok je u unutrašnjosti druga priča. Tamo je poslijepodne velika vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu, osobito uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Puhat će slabo do umjereno jugo uz najvišu dnevnu temperaturu od 22 do 24.

I sredina tjedna će na kopnu biti promjenjiva i nestabilna. Mjestimice će padati kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Oborine će češće biti u četvrtak i petak, a rjeđe i manje u srijedu. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar ovih dana. Temperatura će ujutro biti oko 12, a danju do 22, 23.



I na obali će sljedeći dani biti promjenjivi uz umjereno do jako jugo. Bit će puno sunčanih razdoblja, ali povremeno ih može prekidati malo prolazne kiše ili poneki pljusak. Veća vjerojatnost za njih je na sjevernom dijelu, u Istri i Primorju, ali ne treba strahovat, i tamo će biti sunca. Temperatura će ujutro biti oko 17, a poslijepodne oko 23.

Dakle, i ovaj će nam tjedan biti promjenjiv. Iako ćemo imati puno sunčanih razdoblja, svaki dan će barem negdje u Hrvatskoj pasti kiša ili poneki pljusak. Za kraj, cijeli tjedan će biti toplo, a za vikend i vrlo toplo.

