Glavina se oglasio o novim nametima i peticiji koja je skupila tisuće potpisa: "Pa nije ih baš pretjerano teško skupiti ako..."

Premijer Andrej Plenković je komentirao zahtjeve obrtnika i iznajmljivača da se odustane od novih nameta, ali čini se da je Vlada čvrsta u svojim odlukama.

"Sada radimo određene mjere koje su ekonomski branjive kako bismo stvorili preduvjete da se inflatorni pritisci smanje. Mislim da smo stvorili sve pretpostavke da nema nikakve potrebe da mnogi na hrvatskoj sceni, izvlačeći se na vanjske faktore, dižu cijene proizvoda i usluga. Mi radimo sve da se to ne događa, mi radimo na dizanju ekonomije", rekao je Plenković.

Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH Foto: DNEVNIK.hr

Oglasio se Glavina

O paušalu je za Dnevnik Nove TV govorio i ministar turizma Tonči Glavina koji je bio u Zadru. Evo što je rekao o tome kakva je dosadašnja sezona, ali i koga vidi na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora.

Tonči Glavina, ministar turizma (Foto: DNEVNIK.hr)

Glavina je rekao da, koliko zna, ministar financija ima sastanke s Obrtničkom komorom i udrugom Glas poduzetnika. "To smo već komentirali ovih dana. Razgovaramo, uvijek ćemo razgovarati. Mi imamo udruge iznajmljivača u raznoraznim našim tijelima, radnim skupinama i tako dalje. Nije to ništa novo", rekao je Glavina.

Na pitanje je li iznenađen brojem potpisa, ministar je rekao da nije.

"Nije baš pretjerano teško skupiti potpise za bilo što ako je nepopularno, uvjetno rečeno. Naravno, izmjena poreznog režima nije popularna za nikoga, ali mislim da je solidarnost jako bitna, i to je vrlo važna poruka u vremenima krize, a profit mora imati mjeru", poručio je.

Ministar Glavina o povećanju paušala i rezultatima predsezone Foto: DNEVNIK.hr

Upitan ima li šanse da se država predomisli oko dizanja paušala i mogu li peticija i potpisi potaknuti Vladu da još jednom promisli o svemu, Glavina je odgovorio da su promjene najavljene tek za početak 2027. godine.

"Ima još jako puno vremena. Napravit će se sve potrebne konzultacije sa svima i vidjeti ono što je, mislim, vidljivo iz svega onoga što je prezentirano pod predsjedanjem Ćorića. Osim što je ovo paket mjera koji je antiinflacijski, uvodi se i jedan pravedan sustav oporezivanja. Mislim da se svi možemo složiti da bi pravedan sustav bio i primjeren", rekao je Glavina.

Komentirao je i kakva će biti turistička sezona s obzirom na cijene i upozorenja koja je ranije uputio.

Ministar Glavina o povećanju paušala i rezultatima predsezone Foto: DNEVNIK.hr

"Očekujem da će turistička predsezona biti jako dobra i te brojke već sada imamo. Imamo izvrsne rezultate za prvih pet mjeseci. Trend je dobar, ali posljedice ove krize i inflacije, koja je uzrokovana cijenom energenata najviše i troškom putovanja, najviše će se osjetiti upravo u dva ljetna mjeseca kada mi registriramo najveći broj dolazaka i noćenja. Tako da će sigurno veliki izazov biti mjesec srpanj, eventualno i mjesec kolovoz", rekao je ministar.

Na pitanje koga vidi na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora, Glavina je rekao da to treba odlučiti sportska zajednica.

Ministar Glavina o povećanju paušala i rezultatima predsezone Foto: DNEVNIK.hr

Ministar Glavina o povećanju paušala i rezultatima predsezone Foto: DNEVNIK.hr

"Vidim onoga koga sportska zajednica prepozna kao najboljeg kandidata. Vrlo smo jasno iskomunicirali sa svima da želimo da to bude jedno ozbiljno natjecanje. Ja bih volio da bude što više kandidata. Vlada se u to apsolutno neće miješati na bilo koji način i moja osobna preferencija bi bila da imamo što više sportaša i olimpijaca", zaključio je Glavina.

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