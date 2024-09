Vratili su se na tržnice, ali po kojoj cijeni? "30 eura za kilogram?! Pa za to možeš ne znam koliko mesa kupiti!"

Uz dobro oko do cilja je lako. Sezona branja gljiva u punom je jeku.

U turopoljskim šumama posebno se traže vrganji.

Vć 15 godina Antunu Lucariću iz Velike Gorice branje gljiva je hobi: "To me opušta, a nije teško, treba dosta šetati kroz šumu i biti koncentriran."



Ono što nađe, kaže, nije na prodaju. "Za sebe, za prijatelje, susjede kad naberem onda odnesem i podijelim", kaže.



Dobro bi bilo da svatko ima takvog prijatelja jer su cijene vrganja otišle u nebo. Za kilogram na zagrebačkoj tržnici uglavnom morate izdvojiti oko 20 eura. ali ima i skupljih.



"I do 30 eura, ljudi se bune da im je skupo, ali kad idete po mjesec, dva, svaki drugi dan u šumu i ništa ne naberete... vrijeme, nafta, kakvo gorivo trošite, onda vam je to to", smatra prodavačica Mirjana.



"Ove godine je trajala suša i kiše su došle prekasno. Ali kao što se kaže, svaka roba ima svog kupca", rekla je prodavačica Mira.



Kupci većinom nisu oduševljeni. "To je besmislica, glupost i tko u to vjeruje, nek' vjeruje, ja ne", smatra jedan od kupaca. "Nema šanse da ću ga kupiti", rekla je Silvija.

"Ja sam prije nepunih mjesec dana plaćala po 12,5 do 15 eura u Velikoj Gorici na tržnici. Ovo je previše", rekla je Barbara.

"Za vrganje se uvijek isplati, samo treba prepoznati robu, treba vidjeti, treba puno vremena da se nešto kvalitetno nađe", smatra Tomo.



Zato treba pažljivo proučiti što kupujemo, napominju to i gljivari.

"U Rovinju je bio na tržnici 30 eura vrganj i to po meni, kad sam vidio sliku, to je druga klasa", rekao je Dalibor Brebrić iz Hrvatskog mikološko-gljivarskog savza.

"Za vrganj 30 eura... pa možeš ne znam koliko mesa kupiti", čudi se Antun Lucarić.

Vrganja bi trebalo biti još više ako vrijeme posluži.



"Da bude za dva, tri tjedna poplava vrganja i da onda cijena bude i 10 eura", kaže Brebrić, koji smatra da bi to bila prihvatljiva cijena.

