Mladi pljačkaši ukrali više od 12.000 eura i prijetili nožem: "Uvijek je to bilo pred kraj smjene, kad bismo ostale same..."

Prijetnje i noževi bila su glavna sredstva koja je u svojim isplaniranim akcijama koristio mlađahni dvojac. 19-godišnjak i 20-godišnjak operirali su na području Zagreba od početka godine.

"Unatoč njihovoj mladoj dobi, oni se nisu libili i prijetiti nožem čineći razbojništva da bi se dočepali svoga plijena", rekla je glasnogovornica zagrebačke policije Marija Goatti.

Plijen im je bio novac. Pljačkali su kvartovske trgovine. Da su upadali maskirani ili s kacigom na glavi, rekla je djelatnica trgovine koja je na njihovoj meti bila više puta.



"Uvijek je dolazio pred kraj smjene kad bi ostale same jer smo popodne uvijek same i došao bi, prijetio nam nožem, mi bismo morale otvoriti kasu i dati mu novac i onda bi otišao", rekla je djelatnica opljačkane trgovine Gabrijela.

Od tada je angažiran zaštitar. "Sad je ok, kad je neka muška osoba s nama, jer ovako ti može napraviti bilo što", rekla je.

U nizu krađa otuđili su više od 12.000 eura. Novac su potom trošili na alkohol, drogu i kocku. Ovaj slučaj je, kaže stručnjak, školski primjer onog što se dogodi kad mladi eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti.

"Vrlo često govorimo o kombiniranim ovisnostima, konzumiranju droga i odlascima u kockarnicu ili u kladionicu. To iziskuje određena novčana sredstva i u velikoj većini situacija dolazi do počinjenja kaznenih djela, dilanje nekih manjih količina droge pa oni to kompenziraju za vlastitu uporabu ili provalama, krađama, razbojstvima koja nažalost nisu rijetka", objasnio je psihijatar Ivan Ćelić.

Da je ovisnost povezana s imovinskim kriminalitetom, ni za policiju nije ništa novo. "To je začarani krug, čineći jedno kazneno djelo obično i motivacija i cilj bude zbog činjenja ili povezanosti nekim drugim kaznenim djelom. Tako smo u ovom slučaju tu sumnju i dokazali", rekla je Goatti.

Koliko je mladih zaglibilo u ovisnosti, pokazuje još jedan podatak. ."Broj onih, recimo od 18. do 25. godine, taj postotak koji se liječe u našoj klinici je značajno porastao. Možda od ukupnog broja, ta brojka tih mladih nije bila niti 10 posto prije pet godina, a sad već ide od 25 do 30 posto", zabrinut je Ćelić.

Ovaj dvojac počinio je 20-ak kaznenih djela, a zagrebačka policija na kraj je stala i 21-godišnjaku koji je osam kaznenih djela počinio na gotovo jednak način.

Pročitajte i ovo Snaga Dunava Vodeni val na istoku Hrvatske, neki u kuće mogu samo u čamcima: "Ranije sam spasio, sad nisam ništa mogao"

Pročitajte i ovo Čeka operaciju Barakuda napala Slovenca u šibenskom akvatoriju: "Pitanje je hoće li mu liječnici moći spasiti vid"

Pročitajte i ovo Pronađen je Medvjed nasmrt izgrizao oca i sina, uveden policijski sat: "Zdrava životinja to ne bi učinila..."